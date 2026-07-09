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Palermo, lite tra cognati a Sferracavallo degenera: un uomo perde la vita

Cronaca

Un uomo è morto in un'abitazione di Sferracavallo, borgata marinara di Palermo, al culmine di una lite familiare. Secondo una prima ricostruzione la vittima si era recata a casa della sorella, dove sarebbe nata una discussione con il cognato. Sul posto carabinieri, polizia e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso

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Un uomo ha perso la vita nel pomeriggio di giovedì 9 luglio in un'abitazione di Sferracavallo, la borgata marinara alla periferia nord di Palermo, dopo una lite scoppiata tra parenti. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo si era recato nella casa della sorella e nell'appartamento sarebbe nata una discussione con il cognato, degenerata rapidamente.

 

Il corpo è stato rinvenuto dopo le 14, in una traversa di via Sferracavallo. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un'ambulanza, che hanno soltanto potuto constatare il decesso, e un imponente dispiegamento di forze dell'ordine, con carabinieri e polizia.

Le indagini

Le cause della morte restano da chiarire. Non è ancora stato stabilito se l'uomo sia deceduto in seguito a una caduta, per le conseguenze dello scontro fisico o per un malore sopraggiunto durante la discussione. L'identità della vittima non è stata resa nota.

Sono i carabinieri a condurre gli accertamenti, con l'obiettivo di ricostruire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità.

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