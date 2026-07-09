Un uomo è morto in un'abitazione di Sferracavallo, borgata marinara di Palermo, al culmine di una lite familiare. Secondo una prima ricostruzione la vittima si era recata a casa della sorella, dove sarebbe nata una discussione con il cognato. Sul posto carabinieri, polizia e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso

Un uomo ha perso la vita nel pomeriggio di giovedì 9 luglio in un'abitazione di Sferracavallo, la borgata marinara alla periferia nord di Palermo, dopo una lite scoppiata tra parenti. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo si era recato nella casa della sorella e nell'appartamento sarebbe nata una discussione con il cognato, degenerata rapidamente.

Il corpo è stato rinvenuto dopo le 14, in una traversa di via Sferracavallo. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un'ambulanza, che hanno soltanto potuto constatare il decesso, e un imponente dispiegamento di forze dell'ordine, con carabinieri e polizia.