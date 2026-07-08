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Treviso, bimbo di un anno e mezzo muore travolto dall'auto della nonna in retromarcia

Cronaca
©Ansa

È successo a Zero Branco, nel piazzale di un condominio. Secondo quanto emerso fino ad ora, alla guida del mezzo c'era la nonna del piccolo. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118: il bambino è stato intubato e poi trasportato d'urgenza all'ospedale di Treviso, dove poi è deceduto

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Un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un’automobile in retromarcia, a Zero Branco, in provincia di Treviso. Secondo quanto emerso fino ad ora, alla guida del mezzo c'era la nonna del piccolo. Il fatto è avvenuto poco dopo le 20, nel piazzale di un condominio dove vive anche la famiglia del bambino. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118: il picciolo è stato intubato e poi trasportato d'urgenza all'ospedale di Treviso, dove è morto.

La dinamica dell'accaduto

I carabinieri indagano sull'accaduto. Stando a quanto ricostruito fino ad ora, il piccolo è sfuggito dalle braccia della mamma. A quel punto il padre non è riuscito a intervenire in tempo per fermarlo prima che finisse dietro all'auto della nonna che, proprio in quel momento, stava compiendo una manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio.

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