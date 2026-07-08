Morto Luigi Colombo, con Altafini inventò la telecronaca a due voci

E' morto a 79 anni nella sua Brianza Luigi Colombo, storico telecronista sportivo che su Telemontecarlo con Josè Altafini inaugurò le cronache a due voci. Colombo aveva iniziato a Telemilano 58, antenata di Canale 5 ed era poi passato nel 1981 a Telemontecarlo dove ha commentato oltre 550 partite internazionali, tre Olimpiadi (1984, 1988, 1992) e tre edizioni del Campionato Europeo di calcio (1984, 1988, 1992) inventando trasmissioni come Galagoal, poi direttore di Sisal Tv, del quotidiano Lo Sportsman. Una avventura che Colombo ha raccontato nel libro 'Passo doppio. Ricordi di vita, di calcio e di tivù'. "Ha sempre avuto una marcia in più, il suo proverbiale 'passo doppio'... e con il passo doppio stanotte è salito direttamente in cielo. Maestro di giornalismo sportivo - lo ha voluto ricordare il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani -, è stato un grande innovatore e primo fra tutti hai scoperto e sviluppato il potenziale del mezzo televisivo nel raccontare il calcio estero e lo sport in genere: a lui si deve tra le tante cose la telecronaca a due voci, sperimentata con Jose' Altafini, Fabio Capello e Giacomo Bulgarelli sugli schermi storici di Telemontecarlo". "Ci mancheranno - ha aggiunto - la sua proverbiale ironia, i suoi aneddoti, la sua curiosità: una persona di straordinari valori umani, un grande professionista che sapeva raccontare il calcio con eleganza, da sempre profondamente legato alla sua Cesano Maderno. Da oggi la Brianza e tutti noi siamo più poveri".