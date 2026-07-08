Lecce, morta dopo intervento al seno in clinica privata: tre indagati

Stefania Verardi, 59 anni, è morta dopo un arresto cardiaco durante un intervento di rimozione delle protesi al seno in una clinica privata di Scorrano. La Procura di Lecce ha aperto un'inchiesta e iscritto tre persone nel registro degli indagati. Nel rispetto delle sue volontà, sono stati donati cuore, fegato, reni e cornee ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Aveva 59 anni Stefania Verardi, la donna di Lecce morta all'ospedale Vito Fazzi del capoluogo dopo un arresto cardiaco avvenuto durante un intervento al seno. L'operazione, per la rimozione delle protesi, si era svolta il 2 luglio in una clinica privata di medicina estetica di Scorrano. Sul caso la Procura ha aperto un'inchiesta e i carabinieri indagano per fare luce sull'accaduto.

Cosa è successo La donna era stata colta da un malore improvviso mentre si trovava sul tavolo operatorio, perdendo conoscenza durante la procedura. I sanitari del 118 avevano avviato le manovre di rianimazione prima del trasferimento d'urgenza. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime: ricoverata inizialmente nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Scorrano, era stata poi trasferita al Dea del Fazzi di Lecce. Nonostante i tentativi dei medici, il quadro clinico è peggiorato progressivamente fino all'accertamento della morte cerebrale. Il decesso risale a ieri.

L'inchiesta La Procura di Lecce ha disposto gli accertamenti necessari per chiarire le cause del malore. Nel registro degli indagati sono state iscritte tre persone, personale sanitario della clinica di Scorrano. Le indagini sono affidate ai carabinieri. La salma, trasferita al Vito Fazzi, è a disposizione dell'autorità giudiziaria, che nelle prossime ore disporrà l'autopsia. Leggi anche Morta al Cardarelli dopo l'intervento a pagamento: il caso Tucci