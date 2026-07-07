Francesca Tucci, 24 anni, studentessa di Giurisprudenza all'Università Parthenope, è morta il 2 luglio in terapia intensiva al Cardarelli di Napoli dopo un intervento chirurgico eseguito a pagamento, in regime di intramoenia. La Procura ha aperto un fascicolo con tre sanitari indagati e per martedì 7 luglio è fissato il conferimento dell'incarico per l'autopsia. Il padre denuncia di aver pagato oltre diecimila euro per un'operazione che, sostiene, non era salvavita

Aveva 24 anni Francesca Tucci, la studentessa di Giurisprudenza dell'Università Parthenope morta il 2 luglio 2026 in terapia intensiva all'ospedale Cardarelli di Napoli dopo un intervento chirurgico eseguito a pagamento, in regime di intramoenia. La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo con tre sanitari indagati, come atto dovuto, e per la giornata di martedì 7 luglio è fissato il conferimento dell'incarico ai periti per l'autopsia sulla salma, già sequestrata. Il padre, tramite il proprio legale e in un incontro con il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, ha denunciato di aver pagato oltre diecimila euro per un'operazione che, sostiene, non era salvavita.

La formula, nata per contenere la fuga dei sanitari verso il privato puro e per accorciare le liste d'attesa, resta oggetto di discussione ricorrente. Nel caso di Francesca Tucci, secondo quanto riferito dal padre a Fanpage.it in un incontro con il deputato Borrelli, la famiglia avrebbe pagato oltre diecimila euro per l'intervento e altri 500 euro al giorno per la stanza di degenza. "Non era un intervento salvavita, mia figlia stava bene", ha detto Vincenzo Tucci, spiegando che la 24enne soffriva di una sindrome che le causava gonfiore addominale in presenza di determinati alimenti. Sulla stessa vicenda Borrelli ha espresso perplessità: "Lavorare nel pubblico è una missione. Si poteva programmare l'intervento".

L'operazione a cui è stata sottoposta la 24enne è stata eseguita in regime di intramoenia, ovvero la libera professione che i medici del Servizio sanitario nazionale possono svolgere all'interno delle strutture pubbliche in cui prestano servizio. Il paziente sceglie il proprio chirurgo e paga di tasca propria la prestazione, che viene erogata negli spazi dell'ospedale pubblico: una quota della tariffa spetta al medico e all'équipe, un'altra all'azienda ospedaliera.

La denuncia della famiglia

"Ho pagato e malgrado ciò ho visto morire mia figlia": è la sintesi affidata da Vincenzo Tucci, 60 anni, al proprio avvocato all'indomani della morte della figlia. La famiglia, assistita dai legali Massimo Lanna, Massimo D'Errico e Francesco Petruzzi, ha sporto denuncia venerdì 3 luglio al commissariato dell'Arenella, adiacente all'ospedale.

In un successivo incontro con il deputato Borrelli, ripreso in una diretta Facebook del parlamentare, il padre ha quantificato in oltre diecimila euro la spesa sostenuta per l'operazione, cui si sarebbero aggiunti 500 euro al giorno per la stanza. "Non era un intervento salvavita, mia figlia stava bene", ha detto Vincenzo Tucci, spiegando che la 24enne soffriva di una sindrome che le causava gonfiore addominale in presenza di determinati alimenti.