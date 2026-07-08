La principale indiziata sarebbe stata l'acqua delle fontane pubbliche bevuta da tutti nel pomeriggio. Il sindaco, Leonardo Perugi, ha rassicurato: "Continueremo a seguire con la massima attenzione ogni sviluppo, in raccordo con le strutture competenti, per garantire tutte le verifiche necessarie"

Forse una maxi-intossicazione all’origine dell’allarme scattato martedì 7 luglio al campo estivo della Protezione Civile. Era solo il secondo giorno dell’esperienza a Corneto di Toano che per 31 persone, tra cui 28 bambini tra gli 8 e i 12 anni, si è concluso al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Per fortuna, stando alle prime informazioni raccolte, nessuno di loro ha perso conoscenza; tutti però hanno presentato gli stessi sintomi di natura gastrointestinale (dissenteria e vomito).

La principale indiziata sarebbe l’acqua dalle fontane pubbliche bevuta da tutti nel pomeriggio, al termine di un’escursione. Gli accertamenti sono in corso mentre il sindaco del paese sulle colline di Reggio Emilia ha rassicurato la cittadinanza.