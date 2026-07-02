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Malta, 47 ricoverati per intossicazione nel resort di Portomaso

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Il fatto è avvenuto giovedì scorso, quando decine di richieste di soccorso medico sono cominciate ad arrivare da una società di gaming online e fisico basata nel comprensorio più esclusivo dell'Isola

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Dei 'noodles al pollo' preparati dal servizio di catering 'Synergy 6 Malta Ltd' che - secondo i media locali fa capo ad un noto ristoratore italiano - hanno fatto scattare l'allarme sanitario a Malta per intossicazione alimentare. Il fatto è avvenuto giovedì scorso, quando decine di richieste di soccorso medico sono cominciate ad arrivare da una società di gaming online e fisico basata a Portomaso, il comprensorio più esclusivo di Malta. Ad essere colpiti dai classici sintomi della tossinfezione (nausea, vomito, dissenteria e vertigini) 47 degli impiegati della società. A ripetizione, uno dopo l'altro, poco dopo aver mangiato in mensa gli stessi spaghetti cinesi hanno tutti avuto bisogno di cure mediche. Diciannove sono stati portati al pronto soccorso del Policlinico universitario Mater Dei e due di loro hanno avuto bisogno di un breve ricovero. Già nella serata di giovedì "meno di due ore dopo le prime segnalazioni" gli ispettori della Fssa (la 'Food Safety&Security Authority' di Malta, l'equivalente dei Nas) avevano perquisito e chiuso i locali della società di catering 'Sinergy 6'. Che, in un comunicato ripreso dai media maltesi, si è detta "consapevole del problema", affermando di "cooperare con le autorità competenti" e avvertendo che "la causa dell'intossicazione non è stata ancora individuata" e che "pertanto al momento è inopportuno fare speculazioni o attribuire responsabilità". La 'Synergy 6 Malta Ltd', ha scritto il Times of Malta, è diretta da Chiara Taraborrelli, la compagna del 're della carne' Ettore Bitritto, il vastese cinquantenne che sui social si fa chiamare Hector Bi e si definisce responsabile per la Food Security del Casinè e fondatore della 'Era Ora Steakhouse' di Vasto.

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