Pantelleria, chiusa la prima edizione di Mediterraneo d'autore

Per tre giorni l'isola al centro dell'agenda politica e mediatica nazionale. Myrta Merlino e Valentina Fontana: "Pantelleria diventa un luogo permanente di confronto sul Mediterraneo". Appuntamento al 2027

Per tre giorni Pantelleria è stata il cuore del dibattito nazionale. L'isola, ultimo avamposto dell'Italia nel Mediterraneo, ha ospitato protagonisti delle istituzioni, della politica, dell'informazione, della cultura e dell'impresa, trasformandosi in un laboratorio di confronto sulle grandi sfide del presente e del futuro.

Si chiude con un grande successo di pubblico e di partecipazione la prima edizione di Pantelleria – Mediterraneo d'Autore, la nuova rassegna ideata da Valentina Fontana e firmata insieme a Myrta Merlino, nata per riportare il Mediterraneo al centro del dibattito pubblico attraverso un luogo simbolico e strategico come Pantelleria.

Per tre giornate l'agenda politica e l'attenzione dei media nazionali si sono concentrate su un territorio troppo spesso raccontato soltanto per la sua straordinaria bellezza o per la sua posizione geografica, ma raramente scelto come sede di un confronto di alto profilo sulle grandi questioni che attraversano il nostro Paese e lo scenario internazionale.

Un risultato che testimonia la forza di un progetto culturale capace di riportare Pantelleria al centro della riflessione nazionale. Emblematica, in questo senso, la presenza del Presidente del Senato Ignazio La Russa, tornato sull'isola dopo vent'anni, insieme a ministri, rappresentanti delle istituzioni, leader politici, giornalisti, analisti ed esponenti del mondo dell'impresa che hanno animato un confronto aperto sui temi della sicurezza, della geopolitica, dell'informazione, dell'energia e del ruolo dell'Italia nel Mediterraneo.

Non è stata casuale neppure la scelta della sede della manifestazione: l'Hangar dell'Aeronautica Militare, luogo fortemente simbolico in un tempo segnato dal ritorno dei grandi conflitti internazionali e da una crescente instabilità geopolitica. Da qui, nel cuore del Mediterraneo, si è voluto riaffermare il valore strategico di un territorio che rappresenta una naturale piattaforma di dialogo tra Europa, Africa e Medio Oriente.

"Abbiamo immaginato Pantelleria come un luogo in cui le idee potessero incontrarsi e confrontarsi, restituendo centralità a un territorio che merita di essere considerato non soltanto una straordinaria destinazione, ma un osservatorio privilegiato sul presente", commenta Myrta Merlino. "La partecipazione registrata in questi tre giorni dimostra che esiste un bisogno autentico di luoghi capaci di favorire un dialogo libero e autorevole sui grandi temi del nostro tempo".

"La prima edizione di Mediterraneo d'Autore ha superato ogni aspettativa", aggiunge Valentina Fontana, ideatrice delle rassegne D'Autore e amministratore unico di Vis Factor. "Abbiamo dimostrato che anche un'isola apparentemente periferica può diventare il centro del dibattito nazionale quando si mettono insieme contenuti di qualità, protagonisti autorevoli e una visione chiara. Pantelleria ha tutte le caratteristiche per diventare un appuntamento stabile nel panorama culturale italiano e un punto di riferimento per riflettere sul Mediterraneo e sulle grandi trasformazioni che interessano il nostro Paese".

La grande partecipazione del pubblico, l'ampia copertura mediatica e la qualità dei dibattiti confermano la riuscita di un progetto che, già dalla sua prima edizione, si candida a diventare un appuntamento fisso del calendario nazionale delle rassegne culturali e di approfondimento.

Pantelleria – Mediterraneo d'Autore dà così appuntamento al prossimo anno, con l'obiettivo di consolidare un percorso che ha già dimostrato di poter trasformare l'isola in un punto di riferimento permanente per il dialogo tra istituzioni, informazione, impresa e cultura, nel cuore del Mediterraneo.

Ideata e promossa da Vis Factor e realizzata in collaborazione con My Communication con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo, dell'Assemblea Regionale Siciliana e del Parco Nazionale Isola di Pantelleria e con il sostegno del Comune di Pantelleria, la manifestazione porta per la prima volta la firma editoriale congiunta di Myrta Merlino e Valentina Fontana, con l'obiettivo di trasformare Pantelleria in un laboratorio permanente di confronto sulle grandi sfide del Mediterraneo e sul ruolo dell'Italia nello scenario internazionale.

La stagione 2026 delle rassegne D'Autore avrà nella (dis)informazione il proprio filo conduttore: non soltanto il fenomeno delle fake news, ma il modo in cui informazione, propaganda, narrazioni e nuovi strumenti digitali influenzano la percezione delle crisi, dei conflitti e dei nuovi equilibri globali. Pantelleria rappresenta la prima tappa di questo percorso, dedicata al Mediterraneo come spazio strategico per l'Italia e per l'Europa.

I PARTNER

Pantelleria – Mediterraneo d'Autore è realizzata con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo, dell'Assemblea Regionale Siciliana e del Parco Nazionale Isola di Pantelleria e il forte sostegno del Comune di Pantelleria. Partner istituzionali sono Aeronautica Militare e Fondazione Scudieri.

L'iniziativa è sostenuta da Eni, Poste Italiane, Unipol, Associazione Diplomatici e Change the World, I AM Unico e Associazione Civita, con Donnafugata e Abraxas Tenute Scudieri come Wine Partner. Media partner della manifestazione sono Adnkronos, Sky TG24, Esperia, InsideOver e Urban Vision Entertainment.