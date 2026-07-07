Meteo, in arrivo una nuova ondata di caldo: ecco quando. Le previsioni

Da giovedì 9 luglio il cuore più caldo dell’ondata si sposterà progressivamente verso il Centro-Sud e la Sardegna. Proprio sull’isola è atteso il quadro più estremo: tra venerdì 10 e sabato 11 una nuova pulsazione di aria bollente dal continente africano potrebbe spingere le temperature ancora più in alto.

La Sardegna potrebbe così diventare una delle aree più calde d’Europa, con picchi localmente superiori ai 40 gradi. Anche il resto del Centro e del Sud continuerà a fare i conti con valori ben oltre la media stagionale e con un caldo persistente.

Qualche grado in meno è invece previsto al Nord, dove con l’inizio del weekend è attesa anche una maggiore attività temporalesca, legata a deboli infiltrazioni di aria più fresca in quota. Questa dinamica contribuirà a mantenere temperature meno roventi rispetto al resto del Paese.

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