Una donna di 70 anni alla guida di un’utilitaria ha perso il controllo del mezzo travolgendo tre auto parcheggiate. La conducente e i due passeggeri che trasportava sono rimasti feriti: uno è in codice rosso

A Spotorno una donna di 70 anni alla guida di un’utilitaria ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora da accertare, travolgendo tre auto parcheggiate. È successo oggi poco prima delle 11, sulla via Aurelia. Lo riporta il quotidiano di informazione locale IVg, secondo cui sul posto si sono recati tre ambulanze e l’automedica del 118.

Tre feriti, uno in codice rosso

Tre le persone rimaste ferite, tutte a bordo dell’auto che ha causato l’incidente. La conducente e il passeggero seduto davanti sono stati portati in ospedale in codice giallo mentre il passeggero seduto dietro, anche lui sulla settantina, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. L'uomo ha subito un trauma cranico ed è rimasto a lungo incosciente. Gli agenti della Polstrada sono al lavoro sul luogo dell'incidente per svolgere i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.