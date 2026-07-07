Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Incidente a Spotorno, auto si schianta contro macchine parcheggiate: tre feriti

Cronaca

Una donna di 70 anni alla guida di un’utilitaria ha perso il controllo del mezzo travolgendo tre auto parcheggiate. La conducente e i due passeggeri che trasportava sono rimasti feriti: uno è in codice rosso

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

A Spotorno una donna di 70 anni alla guida di un’utilitaria ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora da accertare, travolgendo tre auto parcheggiate. È successo oggi poco prima delle 11, sulla via Aurelia. Lo riporta il quotidiano di informazione locale IVg, secondo cui sul posto si sono recati tre ambulanze e l’automedica del 118.

Tre feriti, uno in codice rosso

Tre le persone rimaste ferite, tutte a bordo dell’auto che ha causato l’incidente. La conducente e il passeggero seduto davanti sono stati portati in ospedale in codice giallo mentre il passeggero seduto dietro, anche lui sulla settantina, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. L'uomo ha subito un trauma cranico ed è rimasto a lungo incosciente. Gli agenti della Polstrada sono al lavoro sul luogo dell'incidente per svolgere i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.

Cronaca: Ultime notizie

Lamin Saidilly resta in carcere dopo l'accoltellamento a Milano

Cronaca

Lo ha deciso il gip Luigi Iannelli, che ha convalidato l'arresto del giovane accogliendo la...

Furto fentanyl a Roma, Ros: "Segnale della volontà di avere fornitura"

Cronaca

Il comandante Vincenzo Molinese spiega però che al momento in Italia "non emergono" elementi che...

Spionaggio per la Russia, 2 arresti a Roma: c'è un ex 007 italiano

Cronaca

I carabinieri del Ros hanno arrestato a Roma due persone accusate di spionaggio in favore della...

Morta Mity Simonetto, consulente d'immagine di Silvio Berlusconi

Cronaca

È scomparsa a Milano Matilde "Mity" Simonetto, tra le prime consulenti d'immagine in Italia. Dal...

Come proteggere la casa dai ladri durante le vacanze: guida completa

Cronaca

Secondo l’Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis Verisure 2025, il 59% degli italiani...

sponsorizzato

Cronaca: i più letti