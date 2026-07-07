Secondo la Polizia Locale il camion, svoltando a destra, non l'ha vista. Si sta ancora cercando di stabilire se si trovasse a fianco del mezzo, nell'angolo cieco, o se stesse attraversando sulle strisce

Una donna di 67 anni è morta, a Milano, dopo essere stata investita in bicicletta da un mezzo pesante in zona Fiera. La donna, trasportata dal 118 all'ospedale in condizioni gravissime, è deceduta a Niguarda. Secondo la Polizia Locale il camion, svoltando a destra, non l'ha vista. Si sta ancora cercando di stabilire se si trovasse a fianco del mezzo, nell'angolo cieco, o se stesse attraversando sulle strisce.