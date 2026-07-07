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Incidente a Milano, donna in bici investita da camion muore all'ospedale Niguarda

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Secondo la Polizia Locale il camion, svoltando a destra, non l'ha vista. Si sta ancora cercando di stabilire se si trovasse a fianco del mezzo, nell'angolo cieco, o se stesse attraversando sulle strisce

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Una donna di 67 anni è morta, a Milano, dopo essere stata investita in bicicletta da un mezzo pesante in zona Fiera. La donna, trasportata dal 118 all'ospedale in condizioni gravissime, è deceduta a Niguarda. Secondo la Polizia Locale il camion, svoltando a destra, non l'ha vista. Si sta ancora cercando di stabilire se si trovasse a fianco del mezzo, nell'angolo cieco, o se stesse attraversando sulle strisce. 

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