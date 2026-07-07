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Napoli, incendio in un deposito di materiale elettrico a Striano

Cronaca

Dal luogo del rogo si è alzata una colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza. Al lavoro per le operazioni di spegnimento ci sono 10 squadre dei vigili del fuoco e rinforzi sono giunti anche dal comando di Salerno

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Un vasto incendio è divampato, per cause ancora sconosciute, nel primo pomeriggio di oggi in un deposito di materiale elettrico in via Rivolta a Striano, comune del Napoletano al confine con la provincia salernitana. Dal luogo del rogo si è alzata una colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza. Al lavoro per le operazioni di spegnimento ci sono 10 squadre dei vigili del fuoco e rinforzi sono giunti anche dal comando di Salerno.

 

Tenere chiuse porte e finestre

Il Comune di Striano ha emesso un'ordinanza che prevede, tra l'altro, di tenere chiuse porte e finestre, di disattivare impianti di condizionamento, di aerazione e di ventilazione meccanica che prevedono l'immissione o il prelievo di aria dall'esterno e di adottare precauzioni per alimenti e animali. Il primo cittadino della vicina San Valentino Torio (Salerno), Michele Strianese, in un post social, ha invitato i cittadini a chiudere porte e finestre delle abitazioni e a disattivare gli impianti di aerazione forzata. 

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