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Etna, voli sospesi fino alle 14 all'aeroporto di Catania

Cronaca

Si registrano ritardi, cancellazioni e voli dirottati, in particolare verso l'aeroporto di Palermo. Ai passeggeri viene raccomandato di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di raggiungere lo scalo

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Proseguono i disagi all'aeroporto di Catania per l'attività dell'Etna. La società di gestione dello scalo comunica che, a causa dell'intensa attività vulcanica registrata nella notte, resta sospesa l'operatività dei voli in arrivo e sono bloccate tutte le partenze almeno fino alle 14 di oggi. La nube di cenere emessa dal vulcano continua infatti a condizionare il traffico aereo.

Si registrano ritardi, cancellazioni e voli dirottati, in particolare verso l'aeroporto di Palermo. Ai passeggeri viene raccomandato di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di raggiungere lo scalo.

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