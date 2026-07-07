Etna, voli sospesi fino alle 14 all'aeroporto di Catania

Si registrano ritardi, cancellazioni e voli dirottati, in particolare verso l'aeroporto di Palermo. Ai passeggeri viene raccomandato di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di raggiungere lo scalo
Proseguono i disagi all'aeroporto di Catania per l'attività dell'Etna. La società di gestione dello scalo comunica che, a causa dell'intensa attività vulcanica registrata nella notte, resta sospesa l'operatività dei voli in arrivo e sono bloccate tutte le partenze almeno fino alle 14 di oggi. La nube di cenere emessa dal vulcano continua infatti a condizionare il traffico aereo.
Si registrano ritardi, cancellazioni e voli dirottati, in particolare verso l'aeroporto di Palermo. Ai passeggeri viene raccomandato di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di raggiungere lo scalo.