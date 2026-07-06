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Eruzione Etna, chiuso l'aeroporto di Catania: sospese le attività di volo

Cronaca
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A seguito delle attività vulcaniche, la società di gestione dello scalo siciliano ha disposto la chiusura dello spazio corrispondente alla nuvola aerea Sud-Ovest (settore C1). Inizialmente prevista fino a questa mattina, la sospensione è stata estesa fino alle 12. Restano quindi interrotte tutte le attività di volo, mentre sono consentite le partenze degli aeromobili presenti in aeroporto

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Stop ai voli all'aeroporto di Catania dopo l'eruzione dell'Etna. La Sac, società di gestione dello scalo siciliano, ha comunicato che, a seguito delle attività vulcaniche e della successiva rotazione dei venti, è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente alla nuvola aerea Sud-Ovest (settore C1). Inizialmente prevista fino a questa mattina, la sospensione è stata estesa fino alle 12. Restano quindi interrotte tutte le attività di volo, mentre sono consentite le partenze degli aeromobili presenti in aeroporto. 

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Sospese le attività di volo

In un comunicato delle scorse ore, la Sac aveva precisato che "a causa dell'attività eruttiva e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera” era stata disposta la sospensione delle attività di volo. La società aveva poi invitato i passeggeri a “verificare, prima di recarsi in aeroporto, lo stato del proprio volo con le compagnie aeree”.  

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