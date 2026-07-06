A seguito delle attività vulcaniche, la società di gestione dello scalo siciliano ha disposto la chiusura dello spazio corrispondente alla nuvola aerea Sud-Ovest (settore C1). Inizialmente prevista fino a questa mattina, la sospensione è stata estesa fino alle 12. Restano quindi interrotte tutte le attività di volo, mentre sono consentite le partenze degli aeromobili presenti in aeroporto

Stop ai voli all'aeroporto di Catania dopo l'eruzione dell'Etna. La Sac, società di gestione dello scalo siciliano, ha comunicato che, a seguito delle attività vulcaniche e della successiva rotazione dei venti, è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente alla nuvola aerea Sud-Ovest (settore C1). Inizialmente prevista fino a questa mattina, la sospensione è stata estesa fino alle 12. Restano quindi interrotte tutte le attività di volo, mentre sono consentite le partenze degli aeromobili presenti in aeroporto.