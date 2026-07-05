Etna, aeroporto Catania sospende voli in arrivo a causa della cenere

Sono temporaneamente sospesi tutti i voli in arrivo previsti per oggi all’aeroporto di Catania. L’Etna in eruzione sta di fatto provocando disagi allo scalo siciliano con la società di gestione dell'aeroporto che, a causa dell'attività eruttiva e della contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, ha disposto la chiusura di un settore dello spazio aereo. Consentite invece le partenze degli aeromobili presenti nello scalo. Lo stop, al momento, è previsto fino alle 19 ora locale, con conseguente restrizione delle attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania a cinque voli all'ora, che permane fino alle ore 21 ora locale.