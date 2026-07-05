Etna, aeroporto Catania sospende voli in arrivo a causa della cenere

Etna in eruzione, l’aeroporto di Catania sospende i voli in arrivo a causa della cenereCronaca
Consentite invece le partenze degli aeromobili presenti nello scalo. Lo stop, come reso noto dalla Sac, società di gestione dell'aeroporto, è previsto fino alle 19 ora locale
Sono temporaneamente sospesi tutti i voli in arrivo previsti per oggi all’aeroporto di Catania. L’Etna in eruzione sta di fatto provocando disagi allo scalo siciliano con la società di gestione dell'aeroporto che, a causa dell'attività eruttiva e della contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, ha disposto la chiusura di un settore dello spazio aereo. Consentite invece le partenze degli aeromobili presenti nello scalo. Lo stop, al momento, è previsto fino alle 19 ora locale, con conseguente restrizione delle attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania a cinque voli all'ora, che permane fino alle ore 21 ora locale.
Il comunicato
"A causa dell’attività eruttiva e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera - si legge nella nota della Sac - è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente alla nuvola aerea sud del vulcano (settore B2) fino alle ore 19 ora locale, con conseguente interruzione delle attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania. Consentite le partenze degli aeromobili presenti in aeroporto. Seguiranno aggiornamenti. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore".
Ansa/Sito protezione civile
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