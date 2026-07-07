Accumulatori di cani, 100 sequestri nel Palermitano

I carabinieri sono intervenuti con la Lav che si è subito attivata per il recupero e l'affido immediato di 7 cani rinchiusi in una stanza completamente invasa dagli escrementi e bisognosi di cure

Sequestro di quasi 100 cani detenuti in una proprietà di San Giuseppe Jato da una coppia di accumulatori di animali, in condizioni degradanti. I carabinieri sono intervenuti con la Lav che si è subito attivata per il recupero e l'affido immediato di 7 cani rinchiusi in una stanza completamente invasa dagli escrementi e bisognosi di cure. L'autorità giudiziaria ha delegato un intervento congiunto con il supporto specialistico di Lav in previsione del sequestro. Le condizioni degli animali presenti durante il sequestro, quasi tutti privi di microchip, spiega l'associazione animalista, "risultano essere molto gravi: vivevano in condizioni igienico-sanitarie estremamente precarie e in spazi ristretti. La coppia di accumulatori, nota nel Palermitano, è stata negli anni finanziata da privati, associazioni e noti influencer. Probabilmente se non avessero ricevuto continuamente soldi, non avrebbero raggiunto il numero enorme di 100 cani detenuti in condizioni inaccettabili".