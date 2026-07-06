Savona, ultranovantenne spara alla moglie durante lite: è grave

L'anziana è stata trasferita in condizioni critiche al Santa Corona di Pietra Ligure. L'uomo presenta alcune escoriazioni alle braccia e al volto ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona

Un ultranovantenne savonese avrebbe sparato alla moglie ultraottantenne al termine di una lite avvenuta stamani nella loro casa di Savona. L'anziana è molto grave ed è stata trasferita in condizioni critiche al Santa Corona di Pietra Ligure. L'uomo presenta alcune escoriazioni alle braccia e al volto ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona. Sul posto i carabinieri.