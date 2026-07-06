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Savona, ultranovantenne spara alla moglie durante lite: è grave

Cronaca

L'anziana è stata trasferita in condizioni critiche al Santa Corona di Pietra Ligure. L'uomo presenta alcune escoriazioni alle braccia e al volto ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona

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Un ultranovantenne savonese avrebbe sparato alla moglie ultraottantenne al termine di una lite avvenuta stamani nella loro casa di Savona. L'anziana è molto grave ed è stata trasferita in condizioni critiche al Santa Corona di Pietra Ligure. L'uomo presenta alcune escoriazioni alle braccia e al volto ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona. Sul posto i carabinieri. 

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