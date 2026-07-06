È morta Bice, la Cavalier King Charles Spaniel di Enrico Mentana e Francesca Fagnani. La coppia ha dato l'annuncio sui social. Il direttore del Tg La7 l'ha salutata con un messaggio: "Ciao Bice, amore infinito". La giornalista di "Belve" ha ringraziato i medici che hanno provato a salvarla
Un lutto reso pubblico attraverso i social. Bice, la Cavalier King Charles Spaniel di Enrico Mentana e Francesca Fagnani, è morta. A darne notizia sono stati gli stessi giornalisti con due messaggi affidati a Instagram, in cui hanno voluto ricordare la cagnolina che negli anni era diventata un volto familiare anche per il pubblico televisivo, comparendo di tanto in tanto sullo sfondo del Tg La7.
"Ciao Bice, amore infinito"
Il direttore del Tg La7 ha scelto poche parole per il suo saluto, pubblicando una fotografia dell'animale accompagnata dalla didascalia: "Ciao Bice, amore infinito". Un messaggio essenziale, che in poche ore ha raccolto decine di migliaia di reazioni.
Il ricordo di Francesca Fagnani
Più esteso il ricordo affidato alle Instagram Stories dalla conduttrice di "Belve". "Oggi la nostra amata cagnolina Bice se n'è andata. Il dolore è profondo e personale", ha scritto la giornalista, che ha voluto ringraziare pubblicamente i veterinari che hanno assistito l'animale: "Ci tengo però a ringraziare tutto lo staff e tutti i medici di AniCura Policlinico Veterinario Roma Sud che hanno fatto il possibile e oltre per salvarla, con l'amore che solo chi sceglie questo lavoro per missione sa donare". Un pensiero è andato in particolare a uno dei medici della struttura: "Un abbraccio speciale va a Pierpaolo, sei stato speciale". Fagnani ha poi chiuso il messaggio con un saluto rivolto anche agli altri padroni conosciuti in questi giorni difficili: "Buon ponte amore mio".
Bice e Nina, le Cavalier King di casa Mentana-Fagnani
Come ricostruito dal Corriere della Sera in un articolo firmato da Serena Palumbo, Bice era stata adottata nel marzo 2021 e si era aggiunta a Nina, la prima Cavalier King Charles Spaniel entrata nella famiglia due anni prima, nel 2019. I due animali erano diventati una presenza ricorrente nei post social della coppia. Lo scorso dicembre, in particolare, una fotografia pubblicata da Mentana lo ritraeva al supermercato insieme ai suoi tre Cavalier King sistemati nel carrello della spesa, immagine che aveva acceso un dibattito sull'opportunità di portare i cani nei punti vendita alimentari. Il direttore del Tg La7 aveva replicato alle critiche precisando che l'esercizio commerciale consentiva l'ingresso agli animali e metteva a disposizione carrelli dedicati.