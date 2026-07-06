È morta Bice, la Cavalier King Charles Spaniel di Enrico Mentana e Francesca Fagnani. La coppia ha dato l'annuncio sui social. Il direttore del Tg La7 l'ha salutata con un messaggio: "Ciao Bice, amore infinito". La giornalista di "Belve" ha ringraziato i medici che hanno provato a salvarla ascolta articolo Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Un lutto reso pubblico attraverso i social. Bice, la Cavalier King Charles Spaniel di Enrico Mentana e Francesca Fagnani, è morta. A darne notizia sono stati gli stessi giornalisti con due messaggi affidati a Instagram, in cui hanno voluto ricordare la cagnolina che negli anni era diventata un volto familiare anche per il pubblico televisivo, comparendo di tanto in tanto sullo sfondo del Tg La7.

I messaggi social di Francesca Fagnani e Enrico Mentana - Instagram

"Ciao Bice, amore infinito" Il direttore del Tg La7 ha scelto poche parole per il suo saluto, pubblicando una fotografia dell'animale accompagnata dalla didascalia: "Ciao Bice, amore infinito". Un messaggio essenziale, che in poche ore ha raccolto decine di migliaia di reazioni.

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Il ricordo di Francesca Fagnani Più esteso il ricordo affidato alle Instagram Stories dalla conduttrice di "Belve". "Oggi la nostra amata cagnolina Bice se n'è andata. Il dolore è profondo e personale", ha scritto la giornalista, che ha voluto ringraziare pubblicamente i veterinari che hanno assistito l'animale: "Ci tengo però a ringraziare tutto lo staff e tutti i medici di AniCura Policlinico Veterinario Roma Sud che hanno fatto il possibile e oltre per salvarla, con l'amore che solo chi sceglie questo lavoro per missione sa donare". Un pensiero è andato in particolare a uno dei medici della struttura: "Un abbraccio speciale va a Pierpaolo, sei stato speciale". Fagnani ha poi chiuso il messaggio con un saluto rivolto anche agli altri padroni conosciuti in questi giorni difficili: "Buon ponte amore mio".