L'uomo, 53 anni, originario di Apricena (Foggia), era rimasto gravemente ferito giovedì scorso mentre lavorava alla riqualificazione di un'area. Portato al San Carlo di Potenza, è deceduto questa mattina

Non ce l'ha fatta l'operaio di 53 anni che era rimasto gravemente ferito nella mattinata di giovedì scorso a San Fele, nel potentino, mentre era al lavoro per conto dell'impresa impegnata in interventi di riqualificazione di un'area. Roberto Frezza, originario di Apricena (Foggia), è deceduto in mattinata, all'ospedale San Carlo di Potenza, dove era stato immediatamente trasferito dai sanitari del 118. Nelle ultime ore, purtroppo, il quadro clinico è peggiorato fino al decesso. La Procura del capoluogo lucano ha aperto un'inchiesta per fare chiarezza su quanto accaduto.