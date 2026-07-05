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Incidente sul lavoro nel Potentino, morto in ospedale operaio che era rimasto ferito

Cronaca

L'uomo, 53 anni, originario di Apricena (Foggia), era rimasto gravemente ferito giovedì scorso mentre lavorava alla riqualificazione di un'area. Portato al San Carlo di Potenza, è deceduto questa mattina

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Non ce l'ha fatta l'operaio di 53 anni che era rimasto gravemente ferito nella mattinata di giovedì scorso a San Fele, nel potentino, mentre era al lavoro per conto dell'impresa impegnata in interventi di riqualificazione di un'area. Roberto Frezza, originario di Apricena (Foggia),  è deceduto in mattinata, all'ospedale San Carlo di Potenza, dove era stato immediatamente trasferito dai sanitari del 118. Nelle ultime ore, purtroppo, il quadro clinico è peggiorato fino al decesso. La Procura del capoluogo lucano ha aperto un'inchiesta per fare chiarezza su quanto accaduto. 

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