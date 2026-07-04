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Cronaca

Domenico Centrone della Sumud incarcerato in Libia: “Vi racconto un mese in un buco nero”

Agnese Ranaldi

Agnese Ranaldi
©Ansa

Domenico Centrone racconta la missione di terra della Global Sumud Convoy: dalla partenza alla detenzione di 29 giorni in Libia. Interrogatori, accuse di destabilizzazione e un finto rimpatrio poi smentito dall’arresto a Bengasi: "Noi dentro una guerra tra le due Libie. La causa palestinese si riflette ovunque nel Mediterraneo"

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