Domenico Centrone racconta la missione di terra della Global Sumud Convoy: dalla partenza alla detenzione di 29 giorni in Libia. Interrogatori, accuse di destabilizzazione e un finto rimpatrio poi smentito dall’arresto a Bengasi: "Noi dentro una guerra tra le due Libie. La causa palestinese si riflette ovunque nel Mediterraneo"
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