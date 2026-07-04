Mastella e la malattia: quando ci “consegniamo” agli altri

L'annuncio della malattia riaccende una riflessione sull’umano che si espone agli altri. Tra vulnerabilità, fiducia e rischio di essere feriti. “Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky tg24 Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, con il suo sguardo sull’attualità ci aiuta a leggere il mondo che ci circonda