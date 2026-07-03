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Milano, bagno in piscina dopo l'orario di chiusura: morto un ragazzo di 28 anni

Cronaca
©Ansa

Il giovane, peruviano, è entrato in piscina dopo l'orario di chiusura con alcuni amici. Forse un malore la causa del decesso. Inutili i soccorsi

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Un bagno notturno in piscina in compagnia di amici finito in tragedia. E’ morto nella notte un ragazzo di 28 anni, peruviano, dopo essere annegato nella piscina Romano, a Milano.

Il decesso forse legato ad un malore

Il ragazzo si è tuffato in piscina, nonostante l'impianto avesse già chiuso le porte ai bagnanti.  Quando sono arrivati sul posto vigili del fuoco e polizia hanno trovato il giovane in acqua, privo di sensi. Il decesso potrebbe essere legato a un malore oppure il 28enne - dopo aver bevuto - si è tuffato senza però riuscire a nuotare.  Nonostante le manovre di rianimazione per lui non c'è stato nulla da fare.  Trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico è morto poco dopo. 

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