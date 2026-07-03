Il decesso forse legato ad un malore

Il ragazzo si è tuffato in piscina, nonostante l'impianto avesse già chiuso le porte ai bagnanti. Quando sono arrivati sul posto vigili del fuoco e polizia hanno trovato il giovane in acqua, privo di sensi. Il decesso potrebbe essere legato a un malore oppure il 28enne - dopo aver bevuto - si è tuffato senza però riuscire a nuotare. Nonostante le manovre di rianimazione per lui non c'è stato nulla da fare. Trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico è morto poco dopo.