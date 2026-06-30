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Frosinone, esplode pompa del cloro nella piscina di un centro estivo: 4 bambini feriti

Cronaca
©Getty

La detonazione avrebbe interessato l'impianto di trattamento del cloro, a causa di un guasto. I bimbi coinvolti nell'incidente sono stati trasportati in codice giallo in ospedale, mentre gli altri minori presenti sono stati sottoposti a ulteriori accertamenti

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Quattro bambini sono rimasti feriti in seguito all'esplosione di una pompa dell'impianto di igienizzazione della piscina di un centro estivo a Boville Ernica, in provincia di Frosinone. I bimbi coinvolti nell'incidente sono stati trasportati in codice giallo in ospedale, mentre gli altri minori presenti sono stati sottoposti a ulteriori accertamenti.

I quattro bambini sono stati trasportati in codice giallo in ospedale

Secondo una prima ricostruzione, la detonazione sarebbe partita da un guasto all'impianto di trattamento del cloro, coinvolgendo i piccoli presenti nell'area della piscina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Boville Ernica e il personale del 118, mobilitando due ambulanze e un'auto medica. I bimbi sono stati trasportati in codice giallo ai pronto soccorso di due ospedali di Frosinone e Sora. Mentre gli altri minori presenti al centro estivo sono stati sottoposti ad accertamenti. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.

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