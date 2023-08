Cosenza, bambino ferito da una fiocina da sub mentre gioca con amico

Portato in ospedale a Cosenza con l'eliambulanza, le sue condizioni sono considerate gravi ma non è comunque in pericolo di vita

Un bambino di 10 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito da fiocina da sub mentre si trovava su una spiaggia in località Sant'Irene, sul litorale di Corigliano Rossano, nella zona di Cosenza. Le condizioni del ragazzino sono considerate gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Attualmente sono in corso indagini per comprendere esattamente come si sia verificato l'incidente.