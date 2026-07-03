Maranza al Colosseo, fuochi e assalto ai vigili: cosa è successo

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Maranza al Colosseo, fuochi d'artificio e assalto all'auto dei vigili: cosa è successo

Cronaca
©Ansa

Una festa di compleanno è degenerata in un attacco diretto a una pattuglia della Polizia Locale, circondata e aggredita da una quarantina di teppisti nel cuore di Roma. Nel caos, turisti in fuga, un agente inseguito e due feriti, mentre polizia e carabinieri arrestavano due giovani egiziani. È caccia al resto del gruppo, già noto per furti e violenze nella zona

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Un attacco diretto e aggressivo contro una pattuglia della Polizia Locale nel cuore di Roma. Nella serata di ieri, poco prima delle 22, davanti al Colosseo, un gruppo di "maranza" ha trasformato una festa di compleanno in una scena di guerriglia urbana: fuochi d'artificio, fumogeni, passanti terrorizzati, tavoli dei ristoranti evacuati. Quando gli agenti sono intervenuti, una quarantina di ragazzi li ha circondati, insultati, spintonati, tentando di danneggiare l'auto di servizio. Il caos è esploso in pochi secondi, con un lancio di oggetti e la richiesta urgente di rinforzi.

Un frame dei disordini e assembramenti ia largo Gaetana Agnesi, a due passi dal Colosseo, durante la festa di compleanno di un cittadino egiziano di 21 anni, il quale avrebbe acceso quattro batterie di materiale pirotecnico, esplose in prossimità del Colosseo. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie del I Gruppo Centro Storico della Polizia Locale di Roma Capitale. Durante l'attività di controllo i vigili, afferma un comunicato della Polizia Locale, si sono trovati accerchiati da decine di partecipanti alla festa e due di loro sono rimasti feriti. ANSA +++ NPK +++

L'inseguimento 

Nel parapiglia, un agente in borghese è stato costretto a rifugiarsi sull'autopattuglia, inseguito da una decina di teppisti. La folla ha poi circondato il mezzo, convinta che a bordo ci fosse uno dei loro amici fermati per resistenza a pubblico ufficiale. Sui social è rimbalzata, e subito smentita, la voce che un maranza avesse preso il volante dell'auto della Municipale, alimentando ulteriore confusione.

Arresti, feriti e piazzetta occupata

Per alcuni minuti la piazzetta è stata di fatto occupata dal gruppo, con turisti in fuga nei locali e agenti impegnati a contenerli. Polizia e carabinieri hanno affiancato la Municipale: un 19enne egiziano è stato arrestato dalla Polizia di Stato, mentre un connazionale è stato bloccato dalla Polizia Locale. Il bilancio è di due vigili feriti, medicati e dimessi. 

Caccia ai fuggitivi

Ora è caccia al resto della comitiva, fuggita prima della chiusura degli accessi a largo Agnesi. Soggetti noti: qualcuno è celebre sui social per la "danza del coltello", altri sono già stati arrestati per furti e borseggi ai danni dei turisti, spesso pedinati a bordo di monopattini sbloccati estorcendo i codici agli addetti alla ricarica. 

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