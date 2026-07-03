Maranza al Colosseo, fuochi e assalto ai vigili: cosa è successo

Una festa di compleanno è degenerata in un attacco diretto a una pattuglia della Polizia Locale, circondata e aggredita da una quarantina di teppisti nel cuore di Roma. Nel caos, turisti in fuga, un agente inseguito e due feriti, mentre polizia e carabinieri arrestavano due giovani egiziani. È caccia al resto del gruppo, già noto per furti e violenze nella zona ascolta articolo

Un attacco diretto e aggressivo contro una pattuglia della Polizia Locale nel cuore di Roma. Nella serata di ieri, poco prima delle 22, davanti al Colosseo, un gruppo di "maranza" ha trasformato una festa di compleanno in una scena di guerriglia urbana: fuochi d'artificio, fumogeni, passanti terrorizzati, tavoli dei ristoranti evacuati. Quando gli agenti sono intervenuti, una quarantina di ragazzi li ha circondati, insultati, spintonati, tentando di danneggiare l'auto di servizio. Il caos è esploso in pochi secondi, con un lancio di oggetti e la richiesta urgente di rinforzi.

L'inseguimento Nel parapiglia, un agente in borghese è stato costretto a rifugiarsi sull'autopattuglia, inseguito da una decina di teppisti. La folla ha poi circondato il mezzo, convinta che a bordo ci fosse uno dei loro amici fermati per resistenza a pubblico ufficiale. Sui social è rimbalzata, e subito smentita, la voce che un maranza avesse preso il volante dell'auto della Municipale, alimentando ulteriore confusione.

Arresti, feriti e piazzetta occupata Per alcuni minuti la piazzetta è stata di fatto occupata dal gruppo, con turisti in fuga nei locali e agenti impegnati a contenerli. Polizia e carabinieri hanno affiancato la Municipale: un 19enne egiziano è stato arrestato dalla Polizia di Stato, mentre un connazionale è stato bloccato dalla Polizia Locale. Il bilancio è di due vigili feriti, medicati e dimessi.