Venezia, donna ustionata al volto con l'acido: è caccia all'aggressore

L'episodio è accaduto la sera di venerdì 26 giugno in un parcheggio a Passeggia di Scorzè. La 32enne è ricoverata a Padova in terapia intensiva con ustioni di secondo grado sul 18% del corpo, ma non è in pericolo di vita
Indagini serrate dei carabinieri del Nucleo provinciale di Venezia per identificare l'uomo che la sera di venerdì 26 giugno ha aggredito una 32enne in un parcheggio a Passeggia di Scorzè, nel Veneziano, lanciandole addosso una bottiglia con una sostanza urticante, probabilmente acido, che le ha sfregiato il volto e l'ha ustionata anche al petto e alle braccia. La donna è ricoverata a Padova in terapia intensiva con ustioni di secondo grado sul 18% del corpo, ma non è in pericolo di vita.
L'uomo in fuga dopo avere gettato l'acido sulla 32enne
La 32enne, un'operatrice socio sanitaria in una hospice di Mestre, era andata a trovare i genitori, ma quando è scesa dall'auto si è trovata davanti uno sconosciuto che le ha lanciato la sostanza urticante per poi darsi alla fuga, ha riferito il Gazzettino. Trasportata all'ospedale dell'Angelo di Mestre per le prime cure, la donna è stata poi trasferita a Padova, nel reparto grandi ustioni.