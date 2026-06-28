Venezia, donna ustionata al volto con l'acido: è caccia all'aggressore

L'episodio è accaduto la sera di venerdì 26 giugno in un parcheggio a Passeggia di Scorzè. La 32enne è ricoverata a Padova in terapia intensiva con ustioni di secondo grado sul 18% del corpo, ma non è in pericolo di vita

Indagini serrate dei carabinieri del Nucleo provinciale di Venezia per identificare l'uomo che la sera di venerdì 26 giugno ha aggredito una 32enne in un parcheggio a Passeggia di Scorzè, nel Veneziano, lanciandole addosso una bottiglia con una sostanza urticante, probabilmente acido, che le ha sfregiato il volto e l'ha ustionata anche al petto e alle braccia. La donna è ricoverata a Padova in terapia intensiva con ustioni di secondo grado sul 18% del corpo, ma non è in pericolo di vita.