Bergamo, stalla trasformata in deposito di droga: un arresto

Una stalla trasformata in un deposito di droga. I carabinieri della Stazione di Zogno, in provincia di Bergamo, hanno arrestato un uomo di 60 anni per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato mentre usciava da un locale e, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina, due ovuli di hashish e un'ingente somma di denaro contante di cui non è stato in grado di spiegare la provenienza. La perquisizione è proseguita anche nella sua casa dove in una stalla vicina, adibita a magazzino, i militari hanno trovato un vero e proprio deposito di droga completo di bilancini e di tutto il materiale per il confezionamento. Sequestrati 1300 grammi di hashish, suddiviso in panetti ed ovuli, 84 grammi di cocaina, suddivisa in dosi, 230 grammi di marijuana suddivisa in buste di plastica e 3.860 euro in banconote di vario taglio. Per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.