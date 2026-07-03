Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bergamo, stalla trasformata in deposito di droga: un arresto

Cronaca

In manette un 60enne. Sequestrati 1300 grammi di hashish, suddiviso in panetti ed ovuli, 84 grammi di cocaina, suddivisa in dosi, 230 grammi di marijuana suddivisa in buste di plastica e 3.860 euro in banconote di vario taglio

ascolta articolo

Una stalla trasformata in un deposito di droga. I carabinieri della Stazione di Zogno, in provincia di Bergamo, hanno arrestato un uomo di 60 anni per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato mentre usciava da un locale e, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina, due ovuli di hashish e un'ingente somma di denaro contante di cui non è stato in grado di spiegare la provenienza. La perquisizione è proseguita anche nella sua casa dove in una stalla vicina, adibita a magazzino, i militari hanno trovato un vero e proprio deposito di droga completo di bilancini e di tutto il materiale per il confezionamento. Sequestrati 1300 grammi di hashish, suddiviso in panetti ed ovuli, 84 grammi di cocaina, suddivisa in dosi, 230 grammi di marijuana suddivisa in buste di plastica e 3.860 euro in banconote di vario taglio. Per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Cronaca: Ultime notizie

Meteo, le news: allerta temporali in Veneto ed Emilia-Romagna

Cronaca

La situazione più a rischio in Veneto ed Emilia-Romagna. Venerdì allerta gialla per il...

Strage di Altavilla, ergastolo a Barreca e alla 'coppia diabolica'

Cronaca

I giudici sono rimasti in Camera di consiglio più di 10 ore. Per Barreca il pm aveva chiesto la...

Napoli, il questore a Sky TG24: "Baby gang e camorra sono intrecciate"

Cronaca

Le immagini di piazza a Napoli, con un uomo armato di kalashnikov tra la folla dopo una rissa e...

Lecce, arresto cardiaco durante intervento estetico: grave una 59enne

Cronaca

Il malore subito dopo la somministrazione dell'anestesia: la donna, subito soccorsa, è stata...

Vicenza, nonna costringe nipotino a sparlare della mamma: denunciata

Cronaca

La donna, di origine serba, avrebbe minacciato il nipote con una penna per costringerlo a...

Cronaca: i più letti