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Cade dal Monte Pisanino, morta escursionista di 50 anni

Cronaca
da Facebook

La vittima è Serena Bertoncini di Gallicano, in provincia di Lucca. Secondo quanto ricostruito, la donna stava facendo un'escursione con un gruppo di amici, come era solita fare tutti i mercoledì, quando è precipitata all'improvviso per 100 metri, morendo sul colpo

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Un'escursionista di 50 anni è morta cadendo per circa 100 metri mentre stava percorrendo un sentiero sul monte Pisanino, sulle Alpi Apuane, in provincia di Lucca. La vittima è Serena Bertoncini di Gallicano, in provincia di Lucca. Secondo quanto ricostruito, la donna stava facendo un'escursione con un gruppo di amici, come era solita fare tutti i mercoledì, quando è precipitata all'improvviso per 100 metri, morendo sul colpo. Il corpo è stato individuato e recuperato dall'elicottero Pegaso. Attivato anche il Soccorso alpino toscano (Sast). La donna lascia il marito e un figlio. Cordoglio del sindaco di Gallicano David Saisi per  una tragedia che scuote la comunità. 

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