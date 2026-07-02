Alemanno e la battaglia, anche a destra, sull’abisso delle carceri

Dopo oltre un anno a Rebibbia, l'ex sindaco di Roma ha trovato una comunità che lo reclama in politica. Alemanno farebbe benissimo nel ruolo di Commissario straordinario per l’emergenza carceraria perché avrebbe ancora con sé la “voce di dentro”, quella di chi ha condiviso con lui il muro alto del penitenziario. "Caravanserai", la rubrica per Sky Insider di Pietrangelo Buttafuoco, è una carovana in cammino. Storie, visioni e materiali dell’immaginario
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