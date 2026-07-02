Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Lavori stradali, Bandecchi indagato per corruzione a Terni

Cronaca

Gli inquirenti ipotizzano anche il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Nell'inchiesta coinvolte altre tre persone: due pubblici ufficiali e un imprenditore ex patron dell'Orvietana Calcio

ascolta articolo

Stefano Bandecchi, sindaco e presidente della Provincia di Terni, sarebbe indagato per corruzione in un'indagine della Procura che ipotizza un "pactum sceleris" per l'affidamento di lavori pubblici per la sistemazione di una strada nell'Orvietano. Sono coinvolti due pubblici ufficiali e un imprenditore. Solo a Bandecchi e all'altro funzionario pubblico verrebbe contestato il reato di corruzione. A tutti e tre quello di turbata libertà del procedimento. Secondo quanto fatto sapere dalla Procura, "i fatti per i quali si procede riguardano la procedura di affidamento dei lavori pubblici di messa in sicurezza e ripristino della strada provinciale n. 12 Bagnorese, interessata da un movimento franoso in località Macereto/Velette".

Indagato anche l'ex patron dell'Orvietana Calcio

Numerose le perquisizioni eseguite anche presso una società di calcio dilettantistica. L'indagine riguarderebbe, infatti, la cessione delle quote della società calcistica all'Unicusano. Nello specifico, i militari della Guardia di Finanza avrebbero perquisito, oltre a Bandecchi, anche l'imprenditore ed ex patron dell'Orvietana Calcio, Roberto Biagioli, e un tecnico della Provincia di Terni. Le attività hanno avuto ad oggetto gli uffici del Comune e della Provincia nonché due appartamenti di Bandecchi, di cui uno a Roma. Le indagini riguardano, tra diversi fatti di reato, anche l'affidamento diretto di un contratto sotto soglia ad un imprenditore che, come corrispettivo, avrebbe ceduto a Bandecchi una società calcistica.

Leggi anche

Bandecchi: "Nessuno può dirmi di non cantare Bella ciao"

L'indagine preliminare

Gli inquirenti hanno sottolineato, come riporta Il Messaggero, che l'inchiesta mira a "verificare la fondatezza o meno dell'ipotesi accusatoria", secondo cui "l'affidamento dei lavori pubblici in favore delle imprese aggiudicatarie sarebbe avvenuto in attuazione di un "pactum sceleris"". Anche la Procura di Terni ha affermato che "il procedimento penale versa nella fase delle indagini preliminari" e che "fino all'eventuale sentenza definitiva vige il principio della presunzione di innocenza nei confronti delle persone sottoposte a indagine".

Leggi anche

Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi a processo per evasione fiscale

Cronaca: Ultime notizie

Meteo, le news: allerta temporali in Veneto ed Emilia-Romagna. LIVE

live Cronaca

Nel centro sud diramate allerte gialle per il maltempo. La situazione più a rischio in Veneto ed...

Milano, bandiera di Hezbollah al corteo del 25 aprile: 34enne indagata

Cronaca

Accusata di istigazione a delinquere finalizzata al terrorismo internazionale e apologia di...

A 5 anni cade da 4° piano nel Milanese: salvo grazie a fili stenditoi

Cronaca

Un bambino di cinque anni è precipitato dal balcone al quarto piano di una palazzina di...

Siena, Palio di Provenzano rinviato a domani per il maltempo

Cronaca

Le cattive condizioni del terreno della pista di tufo in piazza del Campo non permettono lo...

Funerali Francesco Imprezzabile: "Il suo un gesto da eroe"

Cronaca

Nella chiesa della Madonna della Medaglia miracolosa, in zona Corvetto, si è svolta la cerimonia...

Cronaca: i più letti