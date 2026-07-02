Lavori stradali, Bandecchi indagato per corruzione a Terni

Gli inquirenti ipotizzano anche il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Nell'inchiesta coinvolte altre tre persone: due pubblici ufficiali e un imprenditore ex patron dell'Orvietana Calcio ascolta articolo

Stefano Bandecchi, sindaco e presidente della Provincia di Terni, sarebbe indagato per corruzione in un'indagine della Procura che ipotizza un "pactum sceleris" per l'affidamento di lavori pubblici per la sistemazione di una strada nell'Orvietano. Sono coinvolti due pubblici ufficiali e un imprenditore. Solo a Bandecchi e all'altro funzionario pubblico verrebbe contestato il reato di corruzione. A tutti e tre quello di turbata libertà del procedimento. Secondo quanto fatto sapere dalla Procura, "i fatti per i quali si procede riguardano la procedura di affidamento dei lavori pubblici di messa in sicurezza e ripristino della strada provinciale n. 12 Bagnorese, interessata da un movimento franoso in località Macereto/Velette".

Indagato anche l'ex patron dell'Orvietana Calcio Numerose le perquisizioni eseguite anche presso una società di calcio dilettantistica. L'indagine riguarderebbe, infatti, la cessione delle quote della società calcistica all'Unicusano. Nello specifico, i militari della Guardia di Finanza avrebbero perquisito, oltre a Bandecchi, anche l'imprenditore ed ex patron dell'Orvietana Calcio, Roberto Biagioli, e un tecnico della Provincia di Terni. Le attività hanno avuto ad oggetto gli uffici del Comune e della Provincia nonché due appartamenti di Bandecchi, di cui uno a Roma. Le indagini riguardano, tra diversi fatti di reato, anche l'affidamento diretto di un contratto sotto soglia ad un imprenditore che, come corrispettivo, avrebbe ceduto a Bandecchi una società calcistica. Leggi anche Bandecchi: "Nessuno può dirmi di non cantare Bella ciao"