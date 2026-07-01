Roma, abbandonati al sole e senza cibo: 13 cani salvati dai CC

La scoperta è stata dei militari della stazione di Le Rughe che, a seguito di un controllo mirato effettuato insieme al personale del servizio veterinario dell'Asl Roma 4, hanno condotto un'ispezione in un terreno in uso a un 66enne, denunciato

Sono stati trovati abbandonati in recinti sotto al sole cocente, in forte stato di sofferenza, con pochissima acqua a disposizione e senza cibo. E' accaduto a Formello, alle porte di Roma, dove 13 cani sono stati portati in salvo dai carabinieri che, contestualmente, hanno denunciato un uomo di 66 anni.

La scoperta è stata dei militari della stazione di Le Rughe che, a seguito di un controllo mirato effettuato insieme al personale del servizio veterinario dell'Asl Roma 4, hanno condotto un'ispezione in un terreno in uso al 66enne. All'interno dell'area, i militari hanno trovato i cani con evidenti segni della totale mancanza di cure e della prolungata trascuratezza, oltre a diverse escoriazioni sul corpo.

Tutti i cani sono stati portati in salvo e sottoposti a sequestro, quindi sono stati affidati a un custode giudiziario, secondo quanto disposto dalla procura di Tivoli.