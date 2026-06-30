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Bracciante muore nei campi del Mantovano, ipotesi malore per caldo

Cronaca

La vittima, Haddad Taher di 55 anni, si è improvvisamente accasciata a terra durante il lavoro in un'azienda agricola di Magnacavallo. I colleghi, presenti nei campi, hanno dato l'allarme al 118. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e l'elisoccorso arrivato da Parma, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili

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Un bracciante agricolo di 55 anni, Haddad Taher, di nazionalità marocchina, è morto nel pomeriggio di ieri a Borgocarbonara, nel Mantovano, mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola di Magnacavallo. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malore legato alle alte temperature (ONDATA DI CALDO, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro. I colleghi, presenti nei campi, hanno dato l'allarme al 118. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza di Soccorso Azzurro e l'elisoccorso arrivato da Parma, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Gonzaga e dei tecnici della struttura di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di Ats Val Padana, intervenuti per ricostruire con precisione l'accaduto.

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