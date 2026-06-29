Temporali e grandine in arrivo dopo l'emergenza caldo: quando e dove

Quello che succederà in Italia in questi giorni, a livello meteorologico, è quanto si sta già vedendo da qualche giorno in alcuni Paesi europei che sono stati toccati prima dalle perturbazioni. In Francia, ad esempio, è tornata la pioggia il 28 giugno, e con le precipitazioni l'ondata di caldo si è - seppur parzialmente - attenuata. Molti parigini hanno festeggiato in strada e lungo i canali.

Anche nel Regno Unito le temperature sono scese, dopo l'ondata di caldo da record. Domenica è arrivata aria più fresca, dopo che alle 9:00 è stata revocata l'allerta di livello arancione che interessava alcune aree del Sud-Est dell'Inghilterra.

Per gran parte del Paese, nel corso di questa settimana, sono previste temperature medie comprese tra i 20 e i 25 gradi circa.

Maltempo è previsto anche in Germania, dove, ieri, è stato stabilito un nuovo record assoluto di temperatura con 41,7 gradi, secondo i dati provvisori del servizio meteorologico tedesco (Dwd). La stazione meteorologica di Coschen, nel Brandeburgo, al confine con la Polonia, ha registrato questa temperatura nel pomerggio di domenica 28 giugno.

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