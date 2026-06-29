Temporali e grandine in arrivo dopo l'emergenza caldo: quando e dove

Introduzione
In questi giorni le temperature in Italia, e non solo, hanno raggiunto valori estremi. Quando ci sono periodi di caldo così intenso, di solito, successivamente, si passa poi a una forte instabilità atmosferica. Secondo le previsioni meteorologiche, nel nostro Paese assisteremo a una prima fase di maltempo a partire già da oggi (lunedì 29 giugno) soprattutto sulle Alpi, che poi si intensificherà nei prossimi giorni e che coinvolgerà tutto il territorio. Di pari passo, anche se non da subito, le temperature dovrebbero calare. Ecco cosa potrebbe succedere (LE PREVISIONI METEO).
Quello che devi sapere
Maltempo da oggi (lunedì 29 giugno)
La cappa di caldo che avvolge l'Italia favorisce fenomeni temporaleschi e improvvisi acquazzoni già dalla giornata di oggi, lunedì 29 giugno, da Nord a Sud. La Protezione civile ha diramato un'allerta gialla per nove regioni, Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria, Basilicata e Sicilia, dove sono possibili precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale pomeridiano/serale.
Anche con l'arrivo delle prime perturbazioni, comunque, il caldo dovrebbe attenuarsi, leggermente, solo al Nord, mentre altrove sarà ancora intenso.
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Martedì 30 giugno nuovi temporali
Una seconda tornata di temporali pomeridiani arriverà poi nella giornata di martedì. Alpi, Prealpi, Appennino e localmente le zone del Nordovest saranno le più colpite, secondo le previsioni meteo. Le precipitazioni potranno raggiungere anche i settori di pianura. E il maltempo dovrebbe portare comunque rovesci pomeridiani sui settori montuosi anche al Sud.
Le temperature faranno registrare un lieve calo, con il caldo che sarà comunque ancora intenso, con massime fino a 37 - 38 gradi.
Mercoledì 1 luglio, forti temporali e grandinate
Ma il vero cambio di tendenza arriverà con mercoledì 1 luglio, quando sarà il momento della discesa di correnti atlantiche più fresche verso l'Italia. Arriveranno così forti temporali e grandinate. I territori più colpiti, secondo le previsioni al momento disponibili, dovrebbero essere Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna. Attese anche forti raffiche di vento. Dopo una mattinata afosa e calda e soleggiata, nel pomeriggio scoppieranno temporali anche su Appennini e zone vicine del settore adriatico.
Ci sarà un considerevole calo delle temperature in tutte le regioni, con massime più in linea con quelle del periodo.
Giovedì 2 luglio, temporali anche al Sud
Giovedì 2 luglio, poi, il fronte temporalesco continuerà a spostarsi e andrà più verso le regioni centro-meridionali, portando ancora temperature più fresche. Mentre al Nord le condizioni dovrebbero migliorare.
Nel resto d'Europa
Quello che succederà in Italia in questi giorni, a livello meteorologico, è quanto si sta già vedendo da qualche giorno in alcuni Paesi europei che sono stati toccati prima dalle perturbazioni. In Francia, ad esempio, è tornata la pioggia il 28 giugno, e con le precipitazioni l'ondata di caldo si è - seppur parzialmente - attenuata. Molti parigini hanno festeggiato in strada e lungo i canali.
Anche nel Regno Unito le temperature sono scese, dopo l'ondata di caldo da record. Domenica è arrivata aria più fresca, dopo che alle 9:00 è stata revocata l'allerta di livello arancione che interessava alcune aree del Sud-Est dell'Inghilterra.
Per gran parte del Paese, nel corso di questa settimana, sono previste temperature medie comprese tra i 20 e i 25 gradi circa.
Maltempo è previsto anche in Germania, dove, ieri, è stato stabilito un nuovo record assoluto di temperatura con 41,7 gradi, secondo i dati provvisori del servizio meteorologico tedesco (Dwd). La stazione meteorologica di Coschen, nel Brandeburgo, al confine con la Polonia, ha registrato questa temperatura nel pomerggio di domenica 28 giugno.
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