Napoli, interrotta Circumvesuviana dopo furto di 7.000 metri di cavi

Un furto di 7 chilometri di cavi lungo la linea della Circumvesuviana ha causato l'interruzione della circolazione sulla tratta tra Volla e Pomigliano d'Arco, a Napoli. A precisarlo è l'Eav, l'Ente autonomo Volturno, che ha sottolineato come lo stop è stato causato dalla sottrazione, avvenuta nella notte, della corda di linea aerea sulla tratta Volla-Napoli, disalimentata per consentire i lavori di impermeabilizzazione della galleria di Poggioreale. Il furto - spiega ancora Eav - si è palesato nel momento in cui le operazioni dei ladri hanno provocato un corto circuito anche sulla tratta Volla-Pomigliano. I tecnici di Eev sono al lavoro per ripristinare gli impianti e consentire la ripresa della circolazione stimata nel primo pomeriggio. I tecnici sono al lavoro, spiegano dall'azienda di trasporti, "per ripristinare gli impianti e consentire la ripresa della circolazione, stimata tra un paio di ore".