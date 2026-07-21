Il personale navigante della compagnia incrocia le braccia per 24 ore martedì 21 luglio, con possibili ritardi e cancellazioni negli aeroporti italiani. Garantiti i voli dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21; in caso di cancellazione si può chiedere il rimborso. Lo stop apre una settimana di agitazioni che coinvolge anche navi e treni ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Disagi in vista per chi vola martedì 21 luglio. Il personale navigante di EasyJet incrocia le braccia per 24 ore su tutto il territorio nazionale, con il rischio di ritardi e cancellazioni negli aeroporti italiani. Restano garantiti i voli nelle fasce di tutela, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, mentre in caso di cancellazione del viaggio i passeggeri possono chiedere il rimborso del biglietto. È il primo di una serie di scioperi che, fino a sabato, complicano le partenze estive tra aerei, navi e treni.

Lo sciopero EasyJet del 21 luglio La protesta è indetta da Usb Lavoro Privato e nasce da una vertenza sul rinnovo del contratto, scaduto da oltre nove mesi, che coinvolge piloti, hostess e steward. Lo stop dura l'intera giornata e riguarda il personale navigante della compagnia low cost a livello nazionale: è la mobilitazione che rischia di pesare di più sui viaggiatori. Chi ha un volo in programma può contare sui collegamenti nelle fasce garantite, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, e ha diritto al rimborso in caso di cancellazione. Leggi anche Prezzo benzina, app Ministero per trovare i distributori meno cari

Gli altri scioperi del 21 luglio nel settore aereo Alla mobilitazione EasyJet se ne aggiungono altre che riguardano diversi scali italiani. Ost Cub Trasporti e Usb Lavoro Privato hanno proclamato uno stop di 24 ore per i dipendenti delle società di logistica Alha e Mle-Bcube all'aeroporto di Milano Malpensa. A Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, Osr Ugl-Ta chiama all'astensione per l'intera giornata il personale di Sacal Gh. Osr Fast-Confsal ha indetto invece uno sciopero interregionale di quattro ore, dalle 10 alle 14, per i lavoratori di Gh Napoli e di Sky Service di Napoli e Salerno. Ancora, Ost Cub Trasporti ha proclamato un fermo nazionale di 24 ore per il personale di Uab Dat Lt della sede secondaria di Palermo. In Sardegna, Osr Ugt-Ta ferma per quattro ore, dalle 13 alle 17, i dipendenti di Geasar all'aeroporto di Olbia, mentre negli stessi orari Osp Ugl-Ta invita all'astensione il personale di Sogeaal ad Alghero.

Lo sciopero marittimo del 22 e 23 luglio A metà settimana l'attenzione si sposta sul mare. Dalle 12 di mercoledì 22 alle 11.59 di giovedì 23 luglio si fermano i dipendenti di Grandi Navi Veloci, per lo sciopero indetto da Csle e Orsa Marittimi. A rischio i collegamenti verso Sicilia e Sardegna, con presìdi annunciati nei porti di Genova, Napoli e Palermo. Approfondimento Trasporti, una settimana di scioperi tra aerei, navi e treni

Lo sciopero ferroviario del 23-24 luglio Non è al riparo dai disagi nemmeno chi viaggia in treno. Dalle 21 di giovedì 23 alle 21 di venerdì 24 luglio Cub Trasporti e Sgb hanno organizzato uno sciopero plurisettoriale che colpisce in particolare il comparto ferroviario e il trasporto merci su rotaia a livello nazionale. La protesta è rivolta contro la privatizzazione degli appalti e per una maggiore sicurezza sul lavoro. Coinvolte Ferrovie dello Stato e Italo, che avvertono di possibili cancellazioni o variazioni e pubblicano, come di consueto, l'elenco dei collegamenti a lunga e media percorrenza garantiti. Per i treni, la mobilitazione non riguarda i lavoratori di Italo.

Gli scioperi nel trasporto pubblico locale del 24 luglio Sempre venerdì 24 luglio si aggiungono le agitazioni del trasporto pubblico locale. A Salerno si ferma per quattro ore, dalle 9 alle 13, il personale di Sita Sud (Osp Ugl Autoferro). Nelle Marche l'astensione riguarda le aziende del trasporto locale dalle 11 alle 15 (Osr Usb Lavoro Privato). A Bari, infine, gli operatori di esercizio di Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici incrociano le braccia dalle 19.45 alle 23.45, con la mobilitazione firmata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Faisa-Cisal.