Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Firenze, ingressi contingentati agli Uffizi: troppo caldo e aria condizionata in tilt

Cronaca

Le temperature record che hanno fatto scattare il codice rosso per l'allerta caldo a Firenze hanno messo in difficoltà l'impianto di condizionamento della Galleria degli Uffizi. Solo per oggi, martedì 24 giugno, il museo ha deciso di limitare gli ingressi e di sospendere la vendita dei biglietti

ascolta articolo

Lunghe file si sono formate davanti alla Galleria degli Uffizi, a Firenze, oggi città in codice rosso per l'allerta caldo. Secondo quanto si apprende, le elevatissime temperature stanno mettendo in difficoltà il sistema di climatizzazione del museo, che per la sola giornata odierna ha deciso di contingentare gli ingressi e sospendere la vendita dei biglietti. Squadre di tecnici sono al lavoro per ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto. (SEGUI LA LIVE PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Code Uffizi

Sei giorni sopra i 36 gradi, mai così in 70 anni

Il bollino rosso a Firenze per il caldo resta valido fino a giovedì 25 giugno, con l'invito a mantenere il massimo livello di allerta per gli effetti delle alte temperature sulla salute. La temperatura percepita massima è stimata in 36 gradi oggi e 37 domani, mentre nelle ore centrali si potranno toccare i 36 gradi anche venerdì e sabato. Un caldo che si conferma fuori scala: con la giornata di martedì, 23 giugno, sono saliti a sei i giorni consecutivi in cui la stazione di monitoraggio di Firenze Peretola ha raggiunto o superato i 36°C, un evento mai registrato in oltre 70 anni di osservazioni continue.

Cronaca: Ultime notizie

Caldo record, Schillaci: "Domani riunione tecnica al ministero". LIVE

live Cronaca

Il caldo non dà tregua. Aumentano in Italia le città da bollino rosso: ieri 15, oggi 16, domani...

Villa Certosa, la storica residenza estiva di Silvio Berlusconi FOTO

Cronaca

La residenza sarda di Silvio Berlusconi, nota come Villa Certosa, è una delle proprietà più...

4 foto

Ragazzi morti nel canale a Senago, il 18enne al gip: "Chiedo scusa"

Cronaca

Gabriele Popovici si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha voluto rendere una breve...

Blackout, cosa fare e chi chiamare in caso di interruzione di energia

Cronaca

Blackout continui, condizionatori che smettono di funzionare e ascensori bloccati. L’ondata di...

Blackout a Torino, fino a 15 ore senza corrente: dispiegata task force

Cronaca

Le alte temperature hanno alterato il normale livello di energia richiesto in città, mettendo in...

Cronaca: i più letti