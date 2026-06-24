Le temperature record che hanno fatto scattare il codice rosso per l'allerta caldo a Firenze hanno messo in difficoltà l'impianto di condizionamento della Galleria degli Uffizi. Solo per oggi, martedì 24 giugno, il museo ha deciso di limitare gli ingressi e di sospendere la vendita dei biglietti

Lunghe file si sono formate davanti alla Galleria degli Uffizi, a Firenze, oggi città in codice rosso per l'allerta caldo. Secondo quanto si apprende, le elevatissime temperature stanno mettendo in difficoltà il sistema di climatizzazione del museo, che per la sola giornata odierna ha deciso di contingentare gli ingressi e sospendere la vendita dei biglietti. Squadre di tecnici sono al lavoro per ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto. (SEGUI LA LIVE PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Sei giorni sopra i 36 gradi, mai così in 70 anni

Il bollino rosso a Firenze per il caldo resta valido fino a giovedì 25 giugno, con l'invito a mantenere il massimo livello di allerta per gli effetti delle alte temperature sulla salute. La temperatura percepita massima è stimata in 36 gradi oggi e 37 domani, mentre nelle ore centrali si potranno toccare i 36 gradi anche venerdì e sabato. Un caldo che si conferma fuori scala: con la giornata di martedì, 23 giugno, sono saliti a sei i giorni consecutivi in cui la stazione di monitoraggio di Firenze Peretola ha raggiunto o superato i 36°C, un evento mai registrato in oltre 70 anni di osservazioni continue.