Gabriele Popovici si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha voluto rendere una breve dichiarazione spontanea. Il gip dovrà decidere nelle prossime ore sulla convalida dell'arresto e sull'eventuale misura cautelare ascolta articolo

Gabriele Popovici, il 18enne arrestato con l'accusa di omicidio stradale plurimo aggravato per l'incidente a Senago, nel Milanese, costato la vita a tre giovani, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari. Ha però voluto rendere una breve dichiarazione spontanea per chiedere "scusa" alle famiglie delle vittime. Nelle prossime ore la gip Maria Beatrice Parati dovrà pronunciarsi sulla convalida dell'arresto e sull'eventuale applicazione di una misura cautelare.

La richiesta della Procura Il pubblico ministero Rosario Ferracane, che coordina le indagini svolte dai carabinieri, ha chiesto per il giovane la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere per il giovane. Due le esigenze cautelari indicate dal magistrato: il rischio di reiterazione del reato, nonostante il ritiro della patente, e il pericolo di inquinamento delle prove.

L'incidente nel canale Villoresi Secondo quanto emerso dalle indagini, il giovane era alla guida dell'Audi con a bordo nove ragazzi che è precipitata nel canale Villoresi. L'auto, omologata per cinque persone, trasportava tre giovani sui sedili anteriori e sei su quelli posteriori. Popovici, neopatentato che era alla guida, è risultato positivo all'alcoltest, circostanza che ha aggravato la sua posizione. Oltre all'accusa di omicidio stradale plurimo aggravato, risulta indagato anche per lesioni.

Le testimonianze dei sopravvissuti I carabinieri hanno già raccolto le dichiarazioni degli altri cinque ragazzi sopravvissuti alla tragedia. Tutti stavano rientrando dopo una serata trascorsa in un locale. I giovani hanno riferito a verbale che "durante il tragitto per tornare a casa più volte dicevamo a Popovici di rallentare sino a quando, giunti a una curva stretta, andava dritto e finivamo con l'auto ribaltata nel canale pieno d'acqua".