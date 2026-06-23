Scontro auto-moto nel Cosentino, 16enne muore in ospedale

Antonio Giglio, 16enne coinvolto in un incidente stradale in provincia di Cosenza, è morto in ospedale. Il ragazzo guidava la sua moto la notte tra il 21 e il 22 giugno quando, nei pressi del campo sportivo di Bisignano (Cs), ha impattato contro una Fiat Panda per cause in corso di accertamento. Le condizioni del giovane sono apparse sin da subito gravissime e il ragazzo è stato trasferito nel reparto di Rianimazione dell'Annunziata. Ma, nella tarda serata del 22 giugno il suo cuore ha smesso di battere. Cordoglio e dolore in tutta la provincia per la tragica e prematura scomparsa del sedicenne.