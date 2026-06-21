Sorelle scomparse, ritrovate a Formia da uno zio: stanno bene

Le due ragazzine, che erano sparite da una casa famiglia di Civitella Alfedena, sono state rintracciate dai carabinieri a casa dello zio materno

Le due sorellina di 16 e 12 anni che erano scomparse in Abruzzo, sono state ritrovate. Le ragazzine, sparite da una casa famiglia di Civitella Alfedena, sono state rintracciate dai carabinieri a Formia, in provincia di Latina: erano a casa dello zio materno. L'appartamento è vicino a quello della madre delle due ragazze.