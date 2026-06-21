Sorelle scomparse, ritrovate a Formia da uno zio: stanno bene

Le due ragazzine, che erano sparite da una casa famiglia di Civitella Alfedena, sono state rintracciate dai carabinieri a casa dello zio materno
Le due sorellina di 16 e 12 anni che erano scomparse in Abruzzo, sono state ritrovate. Le ragazzine, sparite da una casa famiglia di Civitella Alfedena, sono state rintracciate dai carabinieri a Formia, in provincia di Latina: erano a casa dello zio materno. L'appartamento è vicino a quello della madre delle due ragazze.
Accertamenti per eventuali responsabilità penali
A rintracciare le due sorelle sono stati i carabinieri del Comando provinciale dell'Aquila, coadiuvati dal Raggruppamento Operativo Speciale e dai militari del comando provinciale di Latina, coordinati dal Procuratore Capo della Repubblica di Sulmona, presente sul posto. Ora sono in corso accertamenti per delineare eventuali responsabilità penali.
Le sorelle trasferite in una località protetta
I carabinieri hanno trasferito le due sorelle in una località protetta, affidandole temporaneamente al sindaco di Formia perché trovi una collocazione idonea. Le ragazzine verranno quindi affidate a una casa famiglia del circondario di Cassino. A disporre le perquisizioni in tutto il Lazio Sud, all'inizio della settimana, era stato il procuratore della Repubblica di Cassino, Carlo Fucci.