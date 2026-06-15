Sorelline scomparse, indagati responsabili casa famiglia

Scomparse da una settimana le due sorelle di Minturno, di 16 e 12 anni, allontanatesi nel cuore della notte dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, nel Parco nazionale d'Abruzzo. La Procura di Sulmona indaga per sottrazione di minori e ha aperto un secondo fascicolo per abbandono.
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