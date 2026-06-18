Linea AV Roma Napoli danneggiata, ritardi fino a 90 minuti

Il traffico ferroviario ha iniziato a registrare forti rallentamenti a causa di un guasto che, secondo quanto successivamente comunicato da RFI, sarebbe stato provocato da danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora e Piccilli, in provincia di Caserta
Nuova mattinata di pesanti disagi sulla rete ferroviaria italiana. Dalle 7:00 la circolazione sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli ha iniziato a registrare rallentamenti significativi a causa di un guasto provocato, secondo quanto comunicato da RFI, da danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora e Piccilli, in provincia di Caserta. I treni Alta Velocità, segnala Infomobilità, possono essere instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia, con maggiori tempi di percorrenza.
Rallentamenti fino a 90 minuti
L'infrastruttura danneggiata ha reso necessario un forte rallentamento della circolazione di Tora, con effetti immediati sulla mobilità ferroviaria: i treni Alta Velocità hanno accumulato ritardi fino a 90 minuti. Prosegue l'intervento dei tecnici di RFI, che stanno lavorando per ripristinare la piena funzionalità della linea.
Le prime segnalazioni
Il primo avviso è arrivato alle 7:00, quando Trenitalia ha segnalato un inconveniente tecnico sulla direttrice verso Roma. In una fase iniziale i ritardi stimati erano fino a 50 minuti.
Convogli coinvolti
Tra i treni Av direttamente interessati figurano il convoglio partito alle 6:00 da Firenze Santa Maria Novella e diretto a Napoli centrale e quello partito da Napoli centrale alle 7,45 con destinazione Milano.