Linea AV Roma Napoli danneggiata, ritardi fino a 90 minuti

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Treni AV Roma Napoli danneggiata, ritardi fino a 90 minuti e circolazione rallentata

Cronaca

Il traffico ferroviario ha iniziato a registrare forti rallentamenti a causa di un guasto che, secondo quanto successivamente comunicato da RFI, sarebbe stato provocato da danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora e Piccilli, in provincia di Caserta

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Nuova mattinata di pesanti disagi sulla rete ferroviaria italiana. Dalle 7:00 la circolazione sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli ha iniziato a registrare rallentamenti significativi a causa di un guasto provocato, secondo quanto comunicato da RFI, da danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora e Piccilli, in provincia di Caserta. I treni Alta Velocità, segnala Infomobilità, possono essere instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia, con maggiori tempi di percorrenza.

Rallentamenti fino a 90 minuti

L'infrastruttura danneggiata ha reso necessario un forte rallentamento della circolazione di Tora, con effetti immediati sulla mobilità ferroviaria: i treni Alta Velocità hanno accumulato ritardi fino a 90 minuti. Prosegue l'intervento dei tecnici di RFI, che stanno lavorando per ripristinare la piena funzionalità della linea.

Le prime segnalazioni 

Il primo avviso è arrivato alle 7:00, quando Trenitalia ha segnalato un inconveniente tecnico sulla direttrice verso Roma. In una fase iniziale i ritardi stimati erano fino a 50 minuti. 

Convogli coinvolti

Tra i treni Av direttamente interessati figurano il convoglio partito alle 6:00 da Firenze Santa Maria Novella e diretto a Napoli centrale e quello partito da Napoli centrale alle 7,45 con destinazione Milano. 

Trenitalia

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