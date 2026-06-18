Maturità con Cesare Pavese, il poeta che può parlare a un adolescente

Abbiamo parlato della tipologia A della prima prova con Matteo Marchesini, scrittore e critico letterario: “È stato scelto un testo di Pavese tra i più dimenticabili, niente a che vedere con il poeta di Lavorare stanca, ma certamente più fruibile e meno complesso, mentre la scelta di Brancati è interessante, perché è un autore ingiustamente sottovalutato che dovremmo scoprire e riscoprire”