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Cronaca

Maturità con Cesare Pavese, il poeta che può parlare a un adolescente

Ludovica Passeri

©Getty

Abbiamo parlato della tipologia A della prima prova con Matteo Marchesini, scrittore e critico letterario: “È stato scelto un testo di Pavese tra i più dimenticabili, niente a che vedere con il poeta di Lavorare stanca, ma certamente più fruibile e meno complesso, mentre la scelta di Brancati è interessante, perché è un autore ingiustamente sottovalutato che dovremmo scoprire e riscoprire”

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