Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 giugno: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo il raggiungimento dell'accordo in 14 punti tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump avverte: "Rispettino gli impegni o bombardo". Intanto, la premier Meloni parla del suo rapporto con il presidente Usa: "Abbiamo entrambi caratteri forti". Poi commenta il nuovo partito di Vannacci: "E' lui che si tira fuori". Spazio anche al caso Garlasco e alla madre di Andrea Sempio ricoverata per "abuso di farmaci"
- In apertura i "14 punti" dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Trump avverte: "Subito la firma. Ora rispettino gli impegni o bombardo". Spazio anche al caso Atm legato alle chat sessiste, l'ipotesi dei pm: "Scaricate altre foto di passeggere". In prima pagina anche il caso Garlasco, con la madre di Sempio in ospedale per "abuso di farmaci". Poi la politica, con la nascita del nuovo partito di Vannacci e la premier Meloni che rimarca: "Ciò che conta è governare bene". Infine, oggi il giorno della prima prova di maturità.
- Il piano tra Usa e Iran domina ancora l'apertura. Tra i 14 punti dell'intesa, Hormuz, le scorte di uranio e i miliardi per la ricostruzione. Trump: "Grande successo, colpiremo se non rispettano i patti". Spazio anche all'Ucraina, con Costa che "contatta Putin" e Zelensky che "incalza l'Europa sulle armi". In prima pagina anche Meloni su Vannacci: "E' lui che si tira fuori". Infine, i Mondiali 2026 e "la stecca di Ronaldo dopo gli acuti di Messi".
- L'apertura è dedicata all'intesa raggiunta al G7 di Evian tra Stati Uniti e Iran. Il quotidiano sceglie la chiave economica, evidenziando le parole del commissario Ue all'energia Jorgensen, secondo cui "la pace non ridurrà le bollette". In primo piano anche il dibattito sull'intelligenza artificiale, le tensioni nel centrodestra ("Meloni non chiude la porta a Vannacci") e un ampio ricordo del cardinale Camillo Ruini dopo i funerali celebrati in Vaticano.
- Il Messaggero apre sull'accordo tra Washington e Teheran raggiunto al termine del G7, con Donald Trump che ne rivendica la "paternità": "Lo chiameremo accordo Trump". Poi, il rapporto tra la premier Meloni e il tycoon: "Abbiamo entrambi un carattere forte". Spazio anche al caso Garlasco, con gli sviluppi che riguardano la madre di Andrea Sempio: ricoverata per "overdose di tranquillanti". E poi i problemi del centro storico di Roma, con l'inchiesta che punta i riflettori sull'evasione legata ai dehors e ai tavolini dei locali.
- La copertina della Gazzetta di oggi è dedicata a Lionel Messi, protagonista dell'esordio dell'Argentina al Mondiale 2026: "Il Re Leo". In evidenza anche le vicende di mercato del Milan, i conti delle squadre italiane dopo il Fair Play Uefa e infine anche le novità che riguardano Jannik Sinner, impegnato a sperimentare nuove tecnologie per monitorare le proprie condizioni fisiche in campo.
- In primo piano il club rossonero "in alto mare": "Saltano Krösche e Hardung, Maignan e Leao allo strappo". Spazio anche al pareggio di Portogallo-Congo e al confronto con l'esordio dell'Argentina: "Messi spaziale, Ronaldo stecca". In prima pagina anche il "testamento" di Gravina che tra pochi giorni lascia la presidenza federale: "Presento il conto".
- In primo piano ancora Lionel Messi, dopo la storica tripletta all'esordio ai Mondiali 2026: "Messia". Spazio anche al club bianconero e Dibu, Kolo e Sorloth che "aspettano la Juve", mentre Carnevali avvisa: "Spalletti vi vuole, state pronti". In prima pagina anche il Milan: "Cardinale, un pasticcio dietro l'altro". Poi i risultati delle partite di ieri ai Mondiali: il Portogallo pareggia con il Congo, l'Inghilterra batte la Croazia 4-2.
- In primo piano l'iperammortamento: "In cinque giorni prenotati investimenti per 900 milioni". Spazio anche a UniCredit che "tenta la riconquista del 10% di Delfin in Generali". Poi la Fed che annuncia: "Tassi fermi (per ora) e stime riviste". In prima pagina anche il resoconto del G7 che "chiude unito e vara un'alleanza sui minerali critici". Mentre la premier Meloni parla del suo rapporto con Donald Trump: "Invariato". Infine, il raggiungimento dell'accordo in 14 punti tra Stati Uniti e Iran.