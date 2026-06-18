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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 giugno: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo il raggiungimento dell'accordo in 14 punti tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump avverte: "Rispettino gli impegni o bombardo". Intanto, la premier Meloni parla del suo rapporto con il presidente Usa: "Abbiamo entrambi caratteri forti". Poi commenta il nuovo partito di Vannacci: "E' lui che si tira fuori". Spazio anche al caso Garlasco e alla madre di Andrea Sempio ricoverata per "abuso di farmaci"

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