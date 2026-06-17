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Cinisello Balsamo, ragazza trovata morta in una camera di hotel: si cerca un uomo

Cronaca
©Ansa

Il personale di un hotel nel Milanese questa mattina ha trovato il corpo senza vita di una giovane. Da quanto emerso sarebbe una 25enne di origini dominicane. Nella camera sono state trovate tracce di alcol e cocaina. Al vaglio i video e i documenti degli ospiti: si cerca di identificare l’uomo che aveva registrato la stanza ed era insieme alla vittima. Tra le ipotesi, una overdose oppure un’aggressione violenta

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Questa mattina una ragazza di 25 anni è stata trovata morta all'interno di una camera di un albergo a Cinisello Balsamo, nel Milanese. La Polizia sta lavorando per identificare l'uomo che aveva registrato la stanza insieme alla giovane. Le ipotesi primarie sulle quali stanno lavorando gli investigatori sono quelle di una overdose oppure di un’aggressione violenta.

Cosa sappiamo

Stamattina a dare l'allarme è stato il personale dell'hotel, quando la stanza è stata aperta per le pulizie di routine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la Polizia di Stato, oltre il medico legale che ha accertato il decesso della ragazza, che da quanto emerso sarebbe di origini dominicane. Nella camera sono state trovate tracce di alcol e cocaina. Sarà l'autopsia, disposta nelle prossime ore dalla Procura di Monza, a decretare con certezza le cause del decesso.     

Si cerca un uomo

I video delle telecamere di sorveglianza della struttura e della zona, sono attualmente al vaglio degli investigatori per ricostruire gli spostamenti dell’uomo che era con la donna morta, l'orario in cui ha lasciato l'albergo e per verificare se qualcun altro sia entrato eventualmente nella camera nel corso della notte. Si lavora anche per ricostruire nel dettaglio la natura della relazione tra i due. Il Procuratore di Monza, Claudio Gittardi, ha confermato che al momento nessuna pista è stata esclusa, nonostante sul cadavere della giovane non siano emersi (da un primo esame esterno) evidenti segni di violenza.

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