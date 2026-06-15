Introduzione
Le temperature massime iniziano a salire, portandosi tra i 28 e i 32°C in Pianura Padana, con Bologna che si distinguerà fin da subito tra le città più calde, mentre al Centro-Sud e sulle grandi isole ci assesteremo intorno ai 30°C. Da segnalare un marginale rischio di veloci acquazzoni nella seconda parte della giornata, limitato alle Alpi, alle Prealpi orientali e alle pianure adiacenti del Triveneto
Quello che devi sapere
Alta pressione dall’Atlantico
La terza settimana di giugno vede un campo di alta pressione tra Atlantico ed Europa occidentale, mentre una struttura depressionaria si muove sui settori orientali del continente. Oggi ci saranno temporali sparsi nel pomeriggio soprattutto sui settori alpini, con sconfinamenti poi entro la serata sulle pianure in particolare di Nord-Est. Tra martedì e mercoledì instabilità pomeridiana in aumento anche sulle zone interne del Centro-Sud e della Sicilia, con temporali soprattutto lungo l'Appennino.
Le temperature salgono
Le temperature massime iniziano a salire, portandosi tra i 28 e i 32°C in Pianura Padana, con Bologna che si distinguerà fin da subito tra le città più calde, mentre al Centro-Sud e sulle grandi isole ci assesteremo intorno ai 30°C. Da segnalare ci sarà soltanto un marginale rischio di veloci acquazzoni nella seconda parte della giornata di oggi limitato alle Alpi, alle Prealpi orientali e alle pianure adiacenti del Triveneto. La vera e propria fiammata africana, però arriva a metà settimana.
Da giovedì arriva l’anticiclone africano
A partire da metà settimana un promontorio anticiclonico di matrice africana si espanderà sull'Europa centro-occidentale coinvolgendo anche il Mediterraneo centrale. Gli ultimi aggiornamenti del Centro meteo italiano mostrano, fino al prossimo weekend, condizioni meteo più stabili in Italia e soprattutto un aumento delle temperature. Ondata di caldo che dovrebbe interessare in particolare le regioni del Centro-Nord con anomalie positive anche di 5-7 gradi.
Previsioni meteo per oggi
Al Nord condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi sulle Alpi, locali sconfinamenti sulle pianure di Nord-Est. Generale miglioramento in serata salvo residue piogge su Veneto e Friuli Venezia-Giulia. Al Centro giornata all'insegna del tempo asciutto sulle regioni centrali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata poche variazioni con tempo stabile e ampie schiarite ovunque. Al sud e sulle isole condizioni di tempo asciutto sulle regioni del Sud con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi al pomeriggio per nuvolosità in transito. Si rinnovano condizioni di tempo asciutto in serata e nottata con ampie schiarite. Temperature minime e massime in lieve calo al Centro-Nord e in locale rialzo al Sud.
Previsioni meteo per domani
Al Nord al mattino prevalenza di sole su pianure e coste, nuvolosità medio-alta in transito su Alpi e Prealpi, ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio instabilità in sviluppo sulle Alpi nord-orientali e sull'Appennino settentrionale, poco nuvoloso altrove; in serata residue precipitazioni su Trentino e Triveneto, migliora in nottata con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Al Centro ampia stabilità al mattino con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio temporali in sviluppo sulle zone interne di Umbria, Toscana, Marche, Lazio e Abruzzo, tempo invariato altrove. Rasserena ovunque nel corso delle ore notturne. Al sud e sulle isole al mattino nuvolosità sparsa su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio temporali diffusi a partire dalle zone interne di Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia; poche variazioni tra serata e nottata salvo qualche innocuo disturbo nuvoloso residuo sui settori interni. Temperature minime stabili o in lieve rialzo su tutta la penisola; massime in diminuzione al centro-nord, stazionarie o in lieve rialzo al sud e sulle isole.