Al Nord condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi sulle Alpi, locali sconfinamenti sulle pianure di Nord-Est. Generale miglioramento in serata salvo residue piogge su Veneto e Friuli Venezia-Giulia. Al Centro giornata all'insegna del tempo asciutto sulle regioni centrali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata poche variazioni con tempo stabile e ampie schiarite ovunque. Al sud e sulle isole condizioni di tempo asciutto sulle regioni del Sud con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi al pomeriggio per nuvolosità in transito. Si rinnovano condizioni di tempo asciutto in serata e nottata con ampie schiarite. Temperature minime e massime in lieve calo al Centro-Nord e in locale rialzo al Sud.