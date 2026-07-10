Introduzione
Il maxi incendio divampato la sera dell'8 luglio nel deposito BRT di via Don Minzoni, alla Bovisa, ha distrutto un capannone di smistamento di 8mila metri quadrati e una quindicina di container. Migliaia di pacchi in transito sono andati perduti. Chi aspettava una consegna, e chi quella merce l'aveva spedita, si trova ora davanti a una domanda concreta: chi paga? La risposta, nel diritto italiano, dipende da chi ha stipulato il contratto con chi. Per il consumatore che ha comprato online la regola è netta: fino a quando il pacco non è materialmente nelle sue mani, il rischio resta al venditore. Ecco cosa prevedono le norme e come muoversi.
Quello che devi sapere
Cosa è successo nel deposito di via Don Minzoni
Le fiamme sono divampate poco prima delle 19.30 di mercoledì 8 luglio nel deposito Milano Bovisa 2 di BRT, in via Don Giovanni Minzoni 10. Il rogo ha interessato una superficie di circa 8mila metri quadrati e numerosi container agganciati alle rampe di carico: una quindicina, rivestiti in poliuretano, sono bruciati generando la densa colonna nera visibile da mezza città. L'azienda ha precisato che l'area colpita è "il magazzino per lo smistamento dei pacchi in arrivo e in partenza". Non ci sono stati feriti. La procura di Milano ha aperto un fascicolo; l'ipotesi di incendio doloso a carico di ignoti è stata iscritta in via precauzionale, mentre la testimonianza del capo magazziniere Sonny Salac (ha riferito di aver visto prendere fuoco un pacco caduto da uno scivolo trasportatore) orienta al momento verso un'origine accidentale.
La regola base: chi risponde della merce distrutta
Un pacco che brucia in un magazzino di smistamento non è un pacco "perso": è merce distrutta durante l'esecuzione di un contratto di trasporto. E il contratto di trasporto lega il corriere a chi gli ha affidato la spedizione, cioè il mittente. Il destinatario, nella grande maggioranza dei casi, con BRT non ha alcun rapporto contrattuale: ha comprato da un venditore, e il venditore ha scelto il corriere. Questa architettura è la chiave per capire a chi bisogna rivolgersi. La regola pratica: il consumatore parla con il venditore, il venditore parla con il corriere.
Per il consumatore il rischio passa solo alla consegna
È il punto decisivo, ed è scritto nero su bianco nell'articolo 63 del Codice del consumo (D.lgs. 206/2005). Quando è il venditore a doversi occupare della spedizione, il rischio della perdita o del danneggiamento del bene (anche per cause non imputabili al venditore stesso) passa all'acquirente soltanto nel momento in cui questi, o un terzo da lui designato diverso dal corriere, entra materialmente in possesso della merce. Tradotto: se il pacco è bruciato in un capannone BRT, non è mai arrivato nelle mani dell'acquirente. Il rischio era ancora del venditore. Chi ha comprato online non deve nulla e ha diritto a essere reintegrato.
L'eccezione: quando il rischio è del compratore
Il secondo comma dello stesso articolo 63 prevede un'unica deroga. Il rischio si sposta sull'acquirente già al momento della consegna al corriere se è stato l'acquirente stesso a scegliere quel corriere, e se quella scelta non gli è stata proposta dal venditore. È un'eccezione stretta: non basta aver selezionato "BRT" da un menù a tendina tra le opzioni offerte dal sito di e-commerce, perché in quel caso la rosa dei corrieri l'ha comunque definita il venditore. Serve una scelta autonoma, esterna alle opzioni proposte. Fuori da questa ipotesi, la copertura del consumatore resta piena.
Rimborso o rispedizione: cosa chiedere e in che tempi
Il consumatore ha davanti a sé due strade, entrambe percorribili scrivendo al venditore. La prima è chiedere che il bene venga rispedito. La seconda è sciogliere il contratto e ottenere indietro i soldi. L'articolo 61 del Codice del consumo fissa la procedura: se il venditore non consegna entro il termine pattuito - o comunque entro trenta giorni dall'ordine - il consumatore lo invita per iscritto a consegnare entro un termine supplementare ragionevole. Scaduto anche quello, il contratto può essere risolto, salvo il diritto al risarcimento dei danni ulteriori. A quel punto il venditore deve rimborsare "senza indebito ritardo" tutte le somme versate, spese di spedizione comprese. Meglio usare canali tracciabili (PEC o raccomandata A/R) e conservare conferma d'ordine e schermate del tracking.
Il vettore risponde, ma con un tetto: 1 euro al chilo
Chiuso il fronte consumatore, resta quello tra venditore e corriere. Qui vale l'articolo 1693 del Codice civile: il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose affidategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna, a meno che non provi che il danno deriva da caso fortuito, dalla natura o dai vizi della merce o dell'imballaggio, o da un fatto del mittente o del destinatario. Non basta escludere la propria colpa: la giurisprudenza chiede al vettore di identificare positivamente la causa dell'evento. C'è però un limite economico pesante, fissato dall'articolo 1696: nei trasporti nazionali terrestri il risarcimento non può superare 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta. Uno smartphone da mezzo chilo si tradurrebbe in un indennizzo di 50 centesimi. Il tetto non si applica se viene provato dolo o colpa grave del vettore, dei suoi dipendenti o di chi ha operato per suo conto: in quel caso si torna al valore corrente della merce.
Il nodo caso fortuito e cosa cambia se l'incendio è doloso
L'esito della partita tra BRT e i mittenti dipenderà molto dall'accertamento delle cause. Se l'incendio sarà qualificato come caso fortuito — evento imprevedibile e inevitabile secondo la diligenza qualificata richiesta a un vettore professionale — il corriere potrebbe andare esente da responsabilità. La Cassazione, però, applica questo criterio con severità: un evento non diventa automaticamente fortuito solo perché improvviso, e la valutazione va fatta caso per caso su tutte le circostanze concrete. Sul fronte opposto, se emergessero carenze nei sistemi antincendio o nello stoccaggio (nel deposito erano custodite anche batterie di biciclette elettriche, il cui rischio di esplosione ha condizionato le operazioni di spegnimento) si aprirebbe lo scenario della colpa grave, che fa cadere il tetto di 1 euro al chilo. Le indagini della procura, in questo senso, non riguardano soltanto il profilo penale. Nulla di tutto ciò, va ribadito, riguarda il consumatore: la sua tutela verso il venditore resta intatta a prescindere da come si chiuderà il capitolo BRT.