Le fiamme sono divampate poco prima delle 19.30 di mercoledì 8 luglio nel deposito Milano Bovisa 2 di BRT, in via Don Giovanni Minzoni 10. Il rogo ha interessato una superficie di circa 8mila metri quadrati e numerosi container agganciati alle rampe di carico: una quindicina, rivestiti in poliuretano, sono bruciati generando la densa colonna nera visibile da mezza città. L'azienda ha precisato che l'area colpita è "il magazzino per lo smistamento dei pacchi in arrivo e in partenza". Non ci sono stati feriti. La procura di Milano ha aperto un fascicolo; l'ipotesi di incendio doloso a carico di ignoti è stata iscritta in via precauzionale, mentre la testimonianza del capo magazziniere Sonny Salac (ha riferito di aver visto prendere fuoco un pacco caduto da uno scivolo trasportatore) orienta al momento verso un'origine accidentale.