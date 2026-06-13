Studente punta una pistola a pallini contro professore nel Modenese

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Studente punta una pistola a pallini contro professore in classe nel Modenese

Cronaca

L’episodio è avvenuto a Mirandola, durante un’ora di lezione in una classe prima dell’istituto professionale Galileo Galilei. L’alunno avrebbe minacciato il docente: "Dammi le sigarette o sparo"

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Uno studente ha minacciato un professore con una pistola a pallini a Mirandola, in provincia di Modena. Il docente, durante le ore di lezione in una classe prima dell’istituto professionale superiore Galileo Galilei, è stato aggredito dall’alunno che pretendeva le sue sigarette: "Dammi le sigarette o sparo". L’episodio, che come riporta la Gazzetta di Modena è avvenuto lo scorso 21 maggio, è stato ripreso con un video. Il professore, come mostrano le immagini, è stato colto da dietro da un gruppo di studenti, uno dei quali gli avrebbe puntato l'arma alla tempia. La pistola a pallini era una riproduzione fedele di un'arma vera.

Dalla scuola massimo riserbo

Il docente, colto di sorpresa e spaventato dall’arma che sembrava vera, ha consegnato le sigarette agli studenti. Poi, dopo essersi ripreso dallo choc, ha scritto una segnalazione sul registro di classe. La scuola al momento non ha diffuso dichiarazioni e sta mantenendo massimo riserbo sui provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti coinvolti, in particolar modo verso il ragazzo che ha impugnato la pistola.

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Il precedente

La scuola in questione non è nuova a episodi di aggressione e bullisimo. Dello stesso istituto infatti si era già parlato dopo un "incontro di boxe" durante la ricreazione, che aveva portato il consiglio d'istituto a escludere dagli scrutini di fine anno gli studenti protagonisti.

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