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Deepfake a sfondo sessuale, polizia fa oscurare piattaforma illecita in Usa

Cronaca
ANSA/US POLIZIA DI STATO

Le indagini della procura di Roma hanno portato alla chiusura di “cFake.com”, un sito che proponeva immagini e video sessualmente espliciti anche creati con l’AI. Per gli investigatori italiani si tratta di "un significativo risultato della cooperazione internazionale di polizia nel contrasto ai fenomeni di abuso delle tecnologie di intelligenza artificiale e alla diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti generati artificialmente”

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La polizia ha ottenuto negli Usa l'oscuramento della piattaforma “cFake.com”, utilizzata per la diffusione online di immagini e video raffiguranti donne in contesti sessualmente espliciti anche realizzati mediante l'intelligenza artificiale. L’indagine, coordinata dalla procura di Roma, è stata avviata a ottobre del 2025 in seguito ad alcune denunce giunte alla Polizia Postale e per la Sicurezza cibernetica: le segnalazioni riguardavano contenuti audiovisivi raffiguranti donne appartenenti al mondo della politica nazionale e internazionale, dello spettacolo, dello sport e della cultura modificati con l’AI. Il sito si presentava con una interfaccia tipica dei forum per adulti, in lingua inglese e composto da sezioni per temi specifici, il cui accesso avveniva solamente con un'autocertificazione della maggiore età.     

Operazione congiunta Italia-Usa

Tramite gli accertamenti tecnici, gli specialisti della polizia postale sono riusciti a risalire all'infrastruttura di hosting della piattaforma che ha sede negli Stati Uniti. Così, lo scorso novembre, il gip del Tribunale di Roma, su richiesta della procura, ha emesso un decreto di sequestro preventivo eseguito mediante oscuramento del sito sul territorio nazionale per impedirne l'accesso agli utenti italiani. Ora, nell'ambito della cooperazione internazionale, l'Homeland Security Investigations (Hsi) del Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti ha comunicato di aver richiesto al Department of Justice (Doj) l'emissione di un provvedimento di sequestro del dominio 'cFake.com' per la violazione della normativa federale denominata 'Take It Down Act'. Per gli investigatori italiani l'operazione rappresenta "un significativo risultato della cooperazione internazionale di polizia nel contrasto ai fenomeni di abuso delle tecnologie di intelligenza artificiale e alla diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti generati artificialmente, a tutela della dignità, dell'immagine e dei diritti delle vittime".

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La Polizia di Stato ha bloccato un sito che diffondeva online foto e video di donne in contesti sessualmente espliciti, realizzati con l intelligenza artificiale, Roma, 13 giugno 2026. ANSA / US POLIZIA DI STATO +++ UFFICIO STAMPA POLIZIA DI STATO +++ FOTO NON IN VENDITA - DA USARE SOLO PER FINI GIORNALISTICI +++ NPK +++
Il dominio "cFake.com" oscurato negli Usa - ANSA/US POLIZIA DI STATO

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