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Cronaca

Quando non eravamo soli ad aspettare il verdetto dei voti in pagella

Chiara Gamberale
©Getty

Un tempo erano i “quadri”, i voti studente per studente, classe per classe, esposti fuori dalle scuole. Oggi i ragazzi non si aggregano, non partecipano, non aspettano insieme il verdetto del voto finale. Ma quel momento ci sollevava dalla solitudine dei numeri. Di voti, attese e verdetti scrive Chiara Gamberale nella sua rubrica "ChiaraMente"

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