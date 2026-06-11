Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi: sta bene

Il vicepresidente e ad di Mediaset è rimasto coinvolto in un frontale mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese. Sarebbe rimasto illeso e gli impegni di giovedì sono confermati

Un brutto incidente stradale per Pier Silvio Berlusconi nella serata di mercoledì 10 giugno. Il vicepresidente e Ad di Mediaset stava rientrando a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese quando è rimasto coinvolto in uno schianto sulla provinciale tra Villasanta e Arcore.

La dinamica

Secondo quanto si apprende, Berlusconi era alla guida della sua auto quando una vettura proveniente dalla corsia opposta ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario. L'impatto, praticamente frontale, ha causato la distruzione della parte anteriore del veicolo e l'apertura di tutti gli airbag. Nonostante la dinamica dello scontro, Pier Silvio Berlusconi, grazie alla cintura di sicurezza e ai sistemi di protezione della vettura, è uscito illeso dall'incidente. I soccorritori intervenuti sul posto lo hanno sottoposto ai primi controlli sanitari.

Confermati impegni per la giornata di giovedì

Berlusconi avrebbe riportato soltanto lievi ferite e gli impegni previsti per oggi, a partire dalla celebrazione del terzo anniversario della scomparsa di suo padre, Silvio Berlusconi, in programma questa sera nella sede di Mediaset e che coinvolge tutti i collaboratori del Gruppo, restano confermati.